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Израиль

В Холоне полицией задержаны 10 нелегалов из Палестинской автономии

время публикации: 23 июня 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 20:41
В Холоне полицией задержаны 10 нелегалов из Палестинской автономии
Omer Fichman/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании в Холоне 10 жителей Палестинской автономии, находившихся незаконно на территории Израиля.

Задержанные проживали в квартире, для ремонта которой были наняты, по всей видимости, частником.

"Полиция Израиля со всей серьезностью относится к перевозу, трудоустройству и предоставлении крыши нелегальным рабочим, и принимает меры в отношении тех, кто это делает", - говорится в сообщении.

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