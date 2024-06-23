В Холоне полицией задержаны 10 нелегалов из Палестинской автономии

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании в Холоне 10 жителей Палестинской автономии, находившихся незаконно на территории Израиля.

Задержанные проживали в квартире, для ремонта которой были наняты, по всей видимости, частником.

"Полиция Израиля со всей серьезностью относится к перевозу, трудоустройству и предоставлении крыши нелегальным рабочим, и принимает меры в отношении тех, кто это делает", - говорится в сообщении.