Полиция задержала жителя Тель-Авива и туристку, снимавших места падения ракет

Розыск подозрительной пары полиция начала после получения сообщений о том, что мотоциклист и сопровождающая его женщина ведут съемку мест падения ракет в центре страны.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что пара была обнаружена возле Кфар-Хабад. При виде полицейских они попытались скрыться и спрятать оборудование для съемки, но были задержаны.

Задержанные, житель Тель-Авива и туристка, были доставлены в отделение полиции в Ришон ле-Ционе. Не исключается возможность передачи задержанных службам безопасности для дальнейшего расследования.