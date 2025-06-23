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Израиль

Полиция задержала жителя Тель-Авива и туристку, снимавших места падения ракет

Полиция
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 01:07
Полиция задержала жителя Тель-Авива и туристку, снимавших места падения ракет
Oren Ben Hakoon/Flash90

Розыск подозрительной пары полиция начала после получения сообщений о том, что мотоциклист и сопровождающая его женщина ведут съемку мест падения ракет в центре страны.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что пара была обнаружена возле Кфар-Хабад. При виде полицейских они попытались скрыться и спрятать оборудование для съемки, но были задержаны.

Задержанные, житель Тель-Авива и туристка, были доставлены в отделение полиции в Ришон ле-Ционе. Не исключается возможность передачи задержанных службам безопасности для дальнейшего расследования.

Израиль
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