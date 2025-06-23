В Яффо мотоциклист сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 23 июня 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 22:58
На улице Йефет в Яффо мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2025