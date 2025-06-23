В Яффо мотоциклист сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На улице Йефет в Яффо мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.