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Израиль

В Яффо мотоциклист сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 23 июня 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 22:58
В Яффо мотоциклист сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Йефет в Яффо мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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