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Израиль

В связи с угрозой кибератак изменен порядок предоставления провайдером данных о пользователях

Война с Ираном
Кибербезопасность
время публикации: 23 июня 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 22:53
В связи с угрозой кибератак изменен порядок предоставления провайдером данных о пользователях
AP Photo/Ted S. Warren

Согласно чрезвычайному постановлению правительства, провайдер должен предоставить представителям служб безопасности данные пользователей без судебного постановления.

По информации радиостанции "Кан Бет", постановление было одобрено правительством по просьбе Биньямина Нетаниягу в ходе телефонного голосования. Эта мера призвана помочь в борьбе с серьезными кибератаками.

В постановлении говорится, что запрос может быть подан только лицами, уполномоченными на это Управлением кибербезопасности при канцелярии главы правительства, армией или ШАБАК.

В случае кибератаки провайдер должен также предоставить доступ к логам, в которых записаны действия пользователей сети.

Постановление будет действовать в течение месяца и, в случае необходимости, может быть продлено.

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