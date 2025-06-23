В связи с угрозой кибератак изменен порядок предоставления провайдером данных о пользователях

Согласно чрезвычайному постановлению правительства, провайдер должен предоставить представителям служб безопасности данные пользователей без судебного постановления.

По информации радиостанции "Кан Бет", постановление было одобрено правительством по просьбе Биньямина Нетаниягу в ходе телефонного голосования. Эта мера призвана помочь в борьбе с серьезными кибератаками.

В постановлении говорится, что запрос может быть подан только лицами, уполномоченными на это Управлением кибербезопасности при канцелярии главы правительства, армией или ШАБАК.

В случае кибератаки провайдер должен также предоставить доступ к логам, в которых записаны действия пользователей сети.

Постановление будет действовать в течение месяца и, в случае необходимости, может быть продлено.