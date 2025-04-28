x
28 апреля 2025
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 апреля 2025
|
28 апреля 2025
|
последняя новость: 09:08
28 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Tasnim: отражена масштабная кибератака на коммуникационную систему Ирана

Иран
Кибербезопасность
время публикации: 28 апреля 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 08:38
Tasnim: отражена масштабная кибератака на коммуникационную систему Ирана
AP Photo/Damian Dovarganes

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что 27 апреля была отражена масштабная кибератака на коммуникационную систему Ирана. Кем была осуществлена эта атака, не указывается.

Помощник министра связи Ирана выступил со следующим заявлением (цитируется дословно): "Благодаря милости Аллаха и усилиям служб безопасности и технических служб компании инфраструктуры связи и министерства связи вчера была обнаружена одна из масштабных и сложных кибератак на инфраструктуру страны, после чего были приняты превентивные меры".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 февраля 2025

Недавний сбой систем электронных платежей в Израиле был следствием кибератаки
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 февраля 2025

Энергетический кризис в Иране: в Тегеране закрываются школы и правительственные учреждения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Иранские хакеры заявляют, что похитили с серверов полиции Израиля более двух терабайт данных