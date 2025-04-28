Tasnim: отражена масштабная кибератака на коммуникационную систему Ирана

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что 27 апреля была отражена масштабная кибератака на коммуникационную систему Ирана. Кем была осуществлена эта атака, не указывается.

Помощник министра связи Ирана выступил со следующим заявлением (цитируется дословно): "Благодаря милости Аллаха и усилиям служб безопасности и технических служб компании инфраструктуры связи и министерства связи вчера была обнаружена одна из масштабных и сложных кибератак на инфраструктуру страны, после чего были приняты превентивные меры".