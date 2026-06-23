Бойцы ЯМАМ задержали в гостинице в Рамалле двух подозреваемых в нападении в Израиле

В ночь на 23 июня бойцы спецподразделения ЯМАМ задержали в Рамалле двух жителей Абу-Гоша, подозреваемых в причастности к нападению, в результате которого был тяжело ранен человек.

Пресс-служба полиции сообщает, что подозреваемые были задержаны в гостинице, расположенной в центре Рамаллы.

Инцидент произошел 6 июня в Абу-Гоше. По данным следствия, в ходе конфликта между несколькими мужчинами один из его участников получил тяжелое ножевое ранение. Применившие оружие скрылись на территории Палестинской автономии.

Мировой суд в Иерусалиме удовлетворил просьбу полиции и продлил срок содержания под стражей подозреваемых до 29 июня.