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Израиль

Бойцы ЯМАМ задержали в гостинице в Рамалле двух подозреваемых в нападении в Израиле

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 23 июня 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 18:20
Бойцы ЯМАМ задержали в гостинице в Рамалле двух подозреваемых в нападении в Израиле
Flash90. Фото: В.Хашламун

В ночь на 23 июня бойцы спецподразделения ЯМАМ задержали в Рамалле двух жителей Абу-Гоша, подозреваемых в причастности к нападению, в результате которого был тяжело ранен человек.

Пресс-служба полиции сообщает, что подозреваемые были задержаны в гостинице, расположенной в центре Рамаллы.

Инцидент произошел 6 июня в Абу-Гоше. По данным следствия, в ходе конфликта между несколькими мужчинами один из его участников получил тяжелое ножевое ранение. Применившие оружие скрылись на территории Палестинской автономии.

Мировой суд в Иерусалиме удовлетворил просьбу полиции и продлил срок содержания под стражей подозреваемых до 29 июня.

Израиль
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