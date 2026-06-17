Полиция расследует обстоятельства ранения мужчины в поселке Арара в Негеве

Мужчина (примерно 40 лет) доставлен в критическом состоянии в больницу "Сорока" из бедуинского поселка Арара в Негеве.

Доставившие раненого в больницу парамедики рассказывают, что мужчина получил множественные проникающие ранения.

Полицейские из отделения в Араре находятся на месте происшествия и ведут розыск причастных к этому инциденту.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.