Полиция расследует обстоятельства ранения мужчины в поселке Арара в Негеве
время публикации: 17 июня 2026 г., 18:27 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 18:35
Мужчина (примерно 40 лет) доставлен в критическом состоянии в больницу "Сорока" из бедуинского поселка Арара в Негеве.
Доставившие раненого в больницу парамедики рассказывают, что мужчина получил множественные проникающие ранения.
Полицейские из отделения в Араре находятся на месте происшествия и ведут розыск причастных к этому инциденту.
По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.
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