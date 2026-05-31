"Месяц гордости" в Израиле: расписание основных мероприятий

В июне ЛГБТ-община традиционно проводит "Месяц гордости". Ассоциация по защите прав ЛГБТ ("Агуда") сообщила, что в этом году запланированы десятки мероприятий по всей стране – парады, фестивали, лекции, спектакли, кинопоказы и семейные мероприятия. "Агуда" отмечает, что в этом году формат мероприятий скорректирован с учетом текущей ситуации в стране.

Расписание основных событий:

4 июня – марш гордости и толерантности в Иерусалиме, старт от парка Сакер. В этом году маршрут пройдёт до здания Кнессета.

4-6 июня – фестиваль "Драма Квин" в Тель-Авиве.

10 июня – фестиваль Wigstock в Тель-Авиве.

12 июня – 28-й парад гордости в Тель-Авиве, старт в 13:00 с улицы Шалаг.

18 июня – марш гордости в Беэр-Шеве.

25 июня (среда) – 7-й фестиваль гордости Северного округа. В Хайфе в этом году парад отменен из-за бюджетных проблем, вместо него состоится центральный митинг в парке Ган а-Эм.

26 июня – 6-й марш гордости и толерантности в Мицпе-Рамоне.

Мероприятия продолжатся и в июле – в Нешере, Гиватаиме, Нес-Ционе и населенных пунктах Негева. Полный список опубликован на сайте "Агуды".