Полиция задержала жителя Хайфы за угрозы ЛГБТ-сообществу накануне Парада Гордости

Полиция задержала 18-летнего жителя Хайфы, публиковавшего в социальных сетях угрозы в адрес ЛГБТ-сообщества города.

Угрожающие посты были выявлены в ходе планового мониторинга социальных сетей, проводившегося совместно полицией Хайфы и Бней-Брака в рамках подготовки к предстоящим мероприятиям "месяца гордости".

Полиция намерена в среду, 3 июня, обратиться в суд с просьбой о продлении ареста задержанного.