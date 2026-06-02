Полиция задержала жителя Хайфы за угрозы ЛГБТ-сообществу накануне Парада Гордости
время публикации: 02 июня 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 22:26
Полиция задержала 18-летнего жителя Хайфы, публиковавшего в социальных сетях угрозы в адрес ЛГБТ-сообщества города.
Угрожающие посты были выявлены в ходе планового мониторинга социальных сетей, проводившегося совместно полицией Хайфы и Бней-Брака в рамках подготовки к предстоящим мероприятиям "месяца гордости".
Полиция намерена в среду, 3 июня, обратиться в суд с просьбой о продлении ареста задержанного.
Ссылки по теме