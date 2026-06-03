Спустя два с половиной года после 7 октября в кибуце Кфар-Аза обнаружены человеческие останки

В среду, 3 июня, жители кибуца Кфар-Аза обнаружили человеческие останки в районе Дор-Цаир, наиболее пострадавшем во время нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Полиция отправила останки на экспертизу в Институт судебной медицины "Абу-Кабир".

Сайт Walla News отмечает, что в недавно опубликованной статье специалисты Института судебной медицины Нурит Бублиль и Михаль Шенфельд написали, что идентификация жертв террористического нападения продолжается и рассказывают о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться в своей работе. При этом они заявляют, что, несмотря на прошедшее время, главной задачей остается вернуть каждой жертве ее имя и помочь семьям похоронить близких.