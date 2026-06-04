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Израиль

Семью Нирэля Зини уведомили: найденные в Кфар-Азе останки принадлежат не ему

Погибшие
время публикации: 04 июня 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 18:20
Семью Нирэля Зини уведомили: найденные в Кфар-Азе останки принадлежат не ему
Фото: институт национального страхования

Близким 30-летнего Нирэля Зини, который был убит вместе со своей невестой Нив Равив в "черную субботу" 7 октября 2023 года в кибуце Кфар-Аза, сообщили, что обнаруженные ранее человеческие останки не принадлежат Нирэлю. По версии специалистов, речь идет об останках одного из террористов.

Как сообщает "Сругим", Нирэль Зини, офицер бригады "Гивати" из Молодежного района Кфар-Азы, во время нападения террористов был обезглавлен, и его останки до сих пор не найдены полностью.

На протяжении долгих месяцев родственники Нирэля Зини самостоятельно самостоятельно обследовали район метр за метром в надежде обнаружить голову и другие останки Нираля, однако безуспешно.

Обнаружение человеческих останков на территории кибуца, по мнению близких Нирэля, доказывает, что этот район до сих пор не очищен полностью. Семья Зини призывает возобновить поиски и повторно обследовать район кибуца и его окрестности.

Нирэль Зини поселился в кибуце Кфар-Аза вскоре после демобилизации вместе со своей избранницей Нив Равив, с которой он познакомился в армии. 7 октября 2023 года Нирэль и Нив находились дома в Кфар-Азе. Когда начался ракетный обстрел, они укрылись в защищенной комнате. Нирэль переписывался со своей семьей, он сообщил о проникновении террористов.

В 10:01 он написал: "Они стреляют в меня. Молитесь". В одной руке он держал нож, другой удерживал дверь защищенной комнаты. Террористы ворвались в дом и убили Нирэля и Нив. Вначале они числились пропавшими без вести, лишь спустя несколько дней семьи получили известие об их гибели. Были обнаружены фрагменты останков Нирэля, он был похоронен на кладбище в Нетании рядом с Нив Равив.

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