ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию двух высокопоставленных террористов в секторе Газы

ЦАХАЛ и ШАБАК в ходе совместной работы в течение последних дней нанесли удары по сотням целей террористической инфраструктуры и боевикам по всей территории сектора Газы, используя боевые самолеты и беспилотные летательные аппараты.

В ходе этих атак был уничтожен заместитель командира бригады "Газа" террористической организации ХАМАС Ахмед Салман аш-Шмаали, отвечавший за разработку наступления на Израиль и за формирование сил бригады "Газа" перед резней 7 октября 2023 года. Во время войны он руководил развертыванием сил террористов и нападениями боевиков против действующих в районе сил ЦАХАЛа.

Был также ликвидирован командир батальона "Шаджайя" Джамиль Омар Джамиль Уадия, командировавший этим подразделением большую часть войны после ликвидации его предшественника Уассама Фархата в декабре 2023 года. Уадия отвечал за нападения его подчиненных на израильских военнослужащих и работал над восстановлением и реорганизацией батальона.

Джамиль Омар Джамиль Уадия также причастен к обстрелу школьного автобуса противотанковой ракетой в апреле 2011 года, в результате этого теракта погиб Дан Вифлих.