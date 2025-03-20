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Израиль

Ликвидирован руководитель общей службы безопасности ХАМАСа и другие террористы

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
ШАБАК
ХАМАС
время публикации: 20 марта 2025 г., 17:04 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 17:04
Ликвидирован руководитель общей службы безопасности ХАМАСа и другие террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное сообщение о ликвидации Рашида Джахджуха, руководившего общей службой безопасности террористической организации ХАМАС. Джахджух сменил на этом посту Сами Удэ, который был ликвидирован ЦАХАЛом вместе с главой правительства ХАМАСа в Газе Рухи Муштаэ в июле 2024 года.

Вместе с Рашидом Джахджухом был уничтожен Айман Аслих, руководивший общей службой безопасности ХАМАСа по району Хан-Юниса. Общая служба безопасности ХАМАСа – одна из центральных секретных структур группировки.

Среди прочего, она отвечает за выявление "коллаборационистов", обеспечение безопасности руководителей организации и ее активов в секторе Газы и за его пределами, а также занимается подавлением противников террористического режима ХАМАСа в секторе Газы.

Служба отвечает за сбор разведывательной информации, при помощи которой руководство ХАМАСа принимает решения и планирует террористические нападения на Израиль. Джахджух отвечал, среди прочего, за пропаганду в пользу ХАМАСа, которую распространяли среди населения сектора Газы для укрепления легитимности группировки.

В ходе дополнительной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был уничтожен Исмаил Абдель-Ааль, который играл ключевую роль в контрабандном снабжении оружием и боеприпасами террористической организации "Исламский джихад". Он руководил большинством операций по контрабанде вооружений и курировал систему, отвечавшую за транспортировку, хранение и контрабанду военного оборудования и вооружений на территории сектора Газы.

Израиль
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