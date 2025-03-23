Полиция сообщила о задержании на улице Аза в Иерусалиме трех демонстрантов
время публикации: 23 марта 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 18:24
Пресс-служба полиции сообщила, что на улице Аза в Иерусалиме, рядом с резиденцией Биньямина Нетаниягу были задержаны трое демонстрантов по подозрению в нарушении общественного порядка.
Ранее радиостанция "Кан Бет" передала, что группа демонстрантов, протестующих против последних решений правительства, включая возобновление боевых действий в Газе и отставку главы ШАБАКа, попытались прорваться через заграждения полиции. Полиция утверждает, что во время "прорыва" один из демонстрантов ударил по голове пограничницу.
Полиции удалось вновь оттеснить демонстрантов за ограждения.
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