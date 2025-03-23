Полиция сообщила о задержании на улице Аза в Иерусалиме трех демонстрантов

Пресс-служба полиции сообщила, что на улице Аза в Иерусалиме, рядом с резиденцией Биньямина Нетаниягу были задержаны трое демонстрантов по подозрению в нарушении общественного порядка.

Ранее радиостанция "Кан Бет" передала, что группа демонстрантов, протестующих против последних решений правительства, включая возобновление боевых действий в Газе и отставку главы ШАБАКа, попытались прорваться через заграждения полиции. Полиция утверждает, что во время "прорыва" один из демонстрантов ударил по голове пограничницу.

Полиции удалось вновь оттеснить демонстрантов за ограждения.