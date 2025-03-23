Сирены в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Йемена
время публикации: 23 марта 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 07:30
В 7:23-7:28 23 марта сирены "Цева адом" прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ сообщил: зафиксирован очередной обстрел из Йемена.
Сирены звучали в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Кфар-Сабе, Нетании, Герцлии, Холоне, Ришон ле-Ционе, Реховоте, Модиине и других населенных пунктах. Позже прозвучали также сирены в районе А-Шарон.
В некоторых районах был слышен взрыв.
ЦАХАЛ заявляет: за пределами воздушного пространства Израиля была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена.
Сведений об ущербе не поступало.