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23 марта 2025
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последняя новость: 07:23
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Израиль

Сирены в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Йемена

время публикации: 23 марта 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 07:30

В 7:23-7:28 23 марта сирены "Цева адом" прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ сообщил: зафиксирован очередной обстрел из Йемена.

Сирены звучали в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Кфар-Сабе, Нетании, Герцлии, Холоне, Ришон ле-Ционе, Реховоте, Модиине и других населенных пунктах. Позже прозвучали также сирены в районе А-Шарон.

В некоторых районах был слышен взрыв.

ЦАХАЛ заявляет: за пределами воздушного пространства Израиля была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена.

Сведений об ущербе не поступало.

Израиль
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