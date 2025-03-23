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Израиль

Силы 36-й дивизии начали подготовку к перемещению в сектор Газы. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 марта 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 20:20
Силы 36-й дивизии начали подготовку к перемещению в сектор Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 36-й дивизии начали подготовку к перемещению в сектор Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 36-й дивизии начали подготовку к перемещению в сектор Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Все фото

В соответствии с оценкой ситуации, силы 36-й дивизии начали в воскресенье подготовку к деятельности в секторе ответственности командования Южного военного округа. В последние месяцы дивизия завершила действия в Ливане и многие месяцы оперативной деятельности в секторе Северного военного округа.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео и фотографии процесса подготовки.

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