Силы 36-й дивизии начали подготовку к перемещению в сектор Газы. Фото, видео
время публикации: 23 марта 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 20:20
В соответствии с оценкой ситуации, силы 36-й дивизии начали в воскресенье подготовку к деятельности в секторе ответственности командования Южного военного округа. В последние месяцы дивизия завершила действия в Ливане и многие месяцы оперативной деятельности в секторе Северного военного округа.
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео и фотографии процесса подготовки.