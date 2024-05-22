Послы Ирландии, Испании и Норвегии вызваны в МИД для беседы и просмотра записи похищения

Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение пригласить послов Ирландии, Испании и Норвегии для разъяснительной беседы, в ходе которой им также покажут сделанную террористами ХАМАСа видеозапись похищения военнослужащих-наблюдательниц в "черную субботу" 7 октября.

"Они решили выдать золотую медаль убийцам и насильникам ХАМАСа, и мы покажем их, насколько извращенное решение приняло их правительство", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее в среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили о признании независимости государства Палестина. Речь идет о совместном шаге, согласованном с руководством ЕС. Решение вступит в силу через несколько дней.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац расценил подобное признание как попытку подорвать израильский суверенитет и нанести удар по безопасности еврейского государства. "Тем самым Ирландия и Норвегия провозглашают: террор себя оправдывает", – заявил он.

"После резни 7 октября, ставшей самым массовым убийством евреев после Холокоста, после чудовищных сексуализированных преступлений террористов на глазах у всего мира, эти страны решили дать ХАМАСу и Ирану приз – признать палестинское государство", – отметил Кац.

Террористическая организация ХАМАС приветствовала решение Норвегии, Ирландии и Испании признать палестинское государство. "Мы видим в этом первый и очень важный шаг на пути признания наших прав на нашу территорию", – говорится в официальном сообщении ХАМАСа.