Канцелярия премьера опровергает, что в марте АМАН предупреждал о подготовке атаки ХАМАСа

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опровергла публикации о том, что премьер якобы получал от аналитического отдела военной разведки АМАН предупреждения о возможной атаки из сектора Газы. В сообщении из канцелярии премьера сказано, что эти сообщения противоречат истине: более того, в документах, которые были упомянуты, содержатся совершенно противоположные оценки.

ХАМАС упоминался в двух документах, и в них утверждалось, что ХАМАС не хочет нападать на Израиль из Газы, и что террористы заинтересованы в перемирии.

В первом документе, от 19.03.23, сказано, что стратегия ХАМАСа заключается в том, чтобы оставить сектор Газы в качестве последнего плацдарма и сосредоточить борьбу против Израиля в других районах.

Во втором документе от 31.05.23 Израилю даже рекомендуется присоединиться к "сложившейся в регионе тенденции деэскалации" и "продвинуться вперед в урегулировании с сектором Газы и властью ХАМАСа".

Эту оценку, свидетельствующую о том, что ХАМАС не заинтересован в эскалации и хочет урегулирования с Израилем, разделяли все службы безопасности, и некоторые говорили о том, что на ХАМАС действует эффект сдерживания, которого добился Израиль.

В сообщении также указано, что по поводу позитивного влияния израильской разобщенности на наших врагов, сам Биньямин Нетаниягу неоднократно указывал на это. Например, 17.07.23 Нетаниягу предупреждал, что внутренние распри подрывают силу сдерживания, и враг может соблазниться на акты агрессии против Израиля. "При этом глава правительства был прав, когда предупредил наших врагов, что "внутренние разногласия не повредят нашей решимости нанести им удар, как только это потребуется", – заключает документ. – "Так было и так будет".