Юрсоветник в ответе БАГАЦу: следует призывать "харедим" в армию и прекратить финансирование йешив

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара предала свой ответ БАГАЦу, в нем говорится, что власти должны призывать учащихся йешив в армию, но могут решать, как именно это делать. Правительство не может продолжать финансирование йешив, но может быть предоставлен промежуточный переходный период.

Ранее Баарав-Миара сообщила секретарю правительства Йоси Фуксу, что правительство не смогло продемонстрировать, каким образом будет реализовываться принцип равного распределение бремени воинской службы.

Правительство обратилось к БАГАЦу с просьбой дать отсрочку для подготовки ответа до 14:00 28 марта.

Вечером 27 марта телеканал "Кешет-12" передал, что источники в политической системе полагают, что вновь станет актуальной сделка, предложенная министром Бени Ганцем религиозным партиям, в рамках которой, они соглашаются на проведение через полгода досрочных парламентских выборов взамен на отсрочку от призыва в армию "харедим". В сообщении отмечалось, что главной проблемой этой сделки является отсутствие доверия между сторонами.