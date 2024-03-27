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Израиль

Юрсоветник в ответе БАГАЦу: следует призывать "харедим" в армию и прекратить финансирование йешив

время публикации: 27 марта 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 23:50
На указателе написано: "Призывной пункт"
Chaim Goldberg/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара предала свой ответ БАГАЦу, в нем говорится, что власти должны призывать учащихся йешив в армию, но могут решать, как именно это делать. Правительство не может продолжать финансирование йешив, но может быть предоставлен промежуточный переходный период.

Ранее Баарав-Миара сообщила секретарю правительства Йоси Фуксу, что правительство не смогло продемонстрировать, каким образом будет реализовываться принцип равного распределение бремени воинской службы.

Правительство обратилось к БАГАЦу с просьбой дать отсрочку для подготовки ответа до 14:00 28 марта.

Вечером 27 марта телеканал "Кешет-12" передал, что источники в политической системе полагают, что вновь станет актуальной сделка, предложенная министром Бени Ганцем религиозным партиям, в рамках которой, они соглашаются на проведение через полгода досрочных парламентских выборов взамен на отсрочку от призыва в армию "харедим". В сообщении отмечалось, что главной проблемой этой сделки является отсутствие доверия между сторонами.

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