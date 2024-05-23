Иран: от "модели Герцля" к диктатуре аятолл. Что дальше? Интервью с Эльдадом Пардо

19 мая 2024 года вертолет Bell-212, на котором находился президент Ирана и другие высокопоставленные лица, врезался в гору около деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном, и полностью сгорел. Все пассажиры погибли, включая президента Эбрагима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается, иранские СМИ все более активно обсуждают возможность диверсии.

Иранист и преподаватель Еврейского университета доктор Эльдад Пардо рассказал в интервью NEWSru.co.il о том, как выглядит ситуация в Иране на сегодняшний день.

Беседовала Алла Гаврилова.

Насколько серьезным ударом по иранскому режиму может стать гибель Раиси?

Это серьезный удар. Не из-за Раиси, а из-за других факторов. Во-первых, Иран выглядит сейчас очень плохо. Они 15 часов искали президентский вертолет на своей территории, а потом выяснилось, что это вообще был вертолет 1971 года выпуска.

Иран функционирует все хуже и хуже, и данный кризис это только подчеркнул. Смотрите, Иран большая и богатая населением и ресурсами страна. Люди получают там очень хорошее образование. Но люди в этой стране живут очень плохо. Огромная утечка мозгов, бедность, постоянные казни – и не только противников режима. Причина заключается в том, что в какой-то момент в Иране решили, что революция важнее процветания.

Революция – это объединение всего мира под властью Махди и Ирана. Когда во время "арабской весны" в арабских странах начался полный бардак и появился некий вакуум, Иран мгновенно начал распространять по этим странам свои милиции. До этого у Ирана было всего одного такое серьезное щупальце – "Хизбалла". Но после 2011 года все сильно изменилось. Все эти страны на Ближнем Востоке, куда проник Иран – Сирия, Ливан, Ирак, Йемен и так далее, – совершенно не функционируют как государства. И сам Иран постепенно стал одним из них. Иран ведь тоже управляется милициями, просто они называются "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР). И, как есть в Иране регулярная армия, авиация, полиция, так же есть и армия, полиция, авиация КСИР. Грубо говоря, Иран тратит все свои ресурсы на вооружение и совершенно не обращает внимание на то, как плохо живут люди и как много их уезжает.

Что касается Раиси, то он, в отличие от всех своих предшественников, был полностью послушным исполнителем. Он и как палач был исполнительными, и как президент. Кроме того, Раиси прочили в преемники Хаменеи.

А теперь кто может стать его преемником?

Вероятнее всего, Хаменеи хочет провозгласить своим преемником сына, Моджтабу Хаменеи. Однако Моджтаба непопулярен среди иранских политических элит. Кстати, это одна из причин слухов о том, что крушение президентского вертолета могло стать результатом диверсии. Есть некая тенденция бросить таким образом тень на сына Хаменеи. Я не думаю, что речь идет о диверсии, но разговоры об этом могут вполне служить политическим инструментом.

Возвращаясь к Раиси…

Возвращаясь к Раиси, он стал президентом в результате выборов, на которые явились всего 25% иранских избирателей, а за несколько лет его правления популярность режима упала еще больше.

Насколько велико действительно количество людей, которые противостоят режиму?

Я бы сказал, что наблюдается явное сокращение количества людей, которые режим поддерживают. По моим впечатлениям, сейчас реальных сторонников режима около 15% населения, не больше. Но среди оставшихся большинство, конечно, придерживаются нейтралитета или пассивной критики. Но думаю, что 20-30% могут быть в реальной оппозиции. Подавленной большую часть времени оппозиции, но в оппозиции.

Правильно ли я понимаю, что последние протесты, вспыхнувшие из-за жестокого отношения к женщинам и крайне жестоко подавленные, отличались от тех, что знал Иран при предыдущих президентах?

Да. Этот протест под лозунгом "Женщина, жизнь и свобода" был направлен на свержение власти. В Иране и раньше были массовые протесты, но они были связаны с тяжелым экономическим положением, с требованием прекратить репрессии и массовые казни. Но последний протест был уже четко направлен на свержение режима, хоть и был обречен.

Почему обречен? Если вы правы, и сторонников режима в Иране все меньше и меньше?

Был такой итальянский философ Антонио Грамши, который считал, что диктатура может держаться только на поддержке какого-то нарратива, который нравится народу. Если у народа этого нарратива нет, то тогда революцию не остановить и на каждого человека нужно по полицейскому, а на каждого полицейского по еще одному полицейскому, и народ можно удерживать только силой, а сила конечна.

Темой моей диссертации были революции, но уже позже я понял, что задавал в своей диссертации неверный вопрос. Потому что главный вопрос заключается не в том, почему люди устраивают революции, а в том, в чем состоит просчет властей. Потому что если внутри власти, по отношению к самим себе, ситуация здоровая, и есть власть готова применить любую силу, то власть будет очень долго одерживать верх.

До каких пор?

До агрессии извне. Или же до тех пор, пока она не разложится изнутри. Буквально неделю назад в Нью-Йорке были засняты на видео внучки Хаменеи. Они шли по улице в мини и на каблуках. В Иране женщин избивают, а потом насилуют в тюрьмах за гораздо менее нескромный вид. Дети и внуки иранских диктаторов с одной стороны хотят денег, которые приносит им власть отцов, а с другой – западной свободы, которую они уже попробовали.

В 90-х многие иранисты были убеждены, что в Иране назрела тихая революция. Считалось, что буржуазия и власти, которые, конечно, находятся на противоположных позициях, могут объединиться. Власти захотят получить возможность отмывать свои деньги, а буржуазия – определенных свобод. И страна пройдет процесс легкой демократизации. То есть, демократическим государством Иран не станет, но придет к тому, к чему пришли страны Залива, где никакой демократии нет, но людям как-то дают жить. В таком случае Иран мог бы стать таким процветающим государством, каким он должен быть при своих природных и человеческих ресурсах. Там ведь не просто 90 миллионов жителей, они еще и очень талантливы, не меньше израильтян. Но эта тихая революция не произошла и наоборот стало еще хуже.

Почему, на ваш взгляд?

Очень важно понимать, что на Ближнем Востоке, и Израиль ни в коем случае не исключение, идет постоянная борьба между двумя идеологиями – идеологией жизни и процветания и идеологией религии и самопожертвования. Не только сунниты борются с шиитами, а евреи с арабами. Эта внутренняя борьба есть везде. И подогревается она еще и тем, что и евреи и мусульмане – древние культуры, которые изначально не были монотеистическими.

Кстати, насчет сходства с Израилем. В 60-е годы идеология Ирана вдохновлялась именно сионизмом. Они реально приняли модель Герцля и решили, что так же, как Израиль отвечает за всех евреев, Иран отвечает за всех мусульман. Просто они превратили это в диктатуру. А на Исламскую революцию оказали большое влияние французская и русская революции. Между прочим, Хаменеи очень хорошо знает русскую культуру и увлекается русской классической литературой.

Это еще ни на кого хорошо не влияло.

Смех смехом, но ведь израильская модель когда-то считалась в мире уникальной, потому что Израиль на ранних этапах смешал социализм и коммунизм с демократией. И многие верили, что в результате Исламской революции Иран станет похож на Израиль и тоже будет одновременно религиозный, идеологический и демократический. Просто Хомейни из всех лидеров революции оказался самым сильным и убрал из этой формулы демократию.

Вы отделяете религию от идеологии в случае Ирана?

Дело в том, что, помимо религии, в иранской идеологии очень силен расовый фактор. Это вообще еще один важный момент для Ближнего Востока. Арабы точно знают, что они семиты, как и евреи. Персы считают, что относятся к так называемой "арийской расе".

В иранских учебниках много уделяется внимания тому, что, несмотря на разные языки, на которых говорят разные народы, населяющие Иран, а персов там меньше половины, культурный язык у всех один, и это фарси. А другие народы говорят на других языках, потому что их когда-то завоевали.

"Арийская раса" или национальная гордость для иранского режима – это еще один инструмент, как и религия. В школах учат, что арабы, например, входящие в семитскую группу, принадлежат к более низшей расе, поэтому должны подчиняться Ирану. В дополнение к этому у иранцев есть империалистическая память, и это тоже очень хорошо видно по школьным учебникам. Впрочем, все бывшие империи об этом не забывают. Просто у евреев этого нет, потому что у евреев не было империи.

По учебникам вообще можно много понять о государстве. Например, в научных книгах в Иране у женщин высокий статус и женщин поощряют задавать вопросы. А в учебниках истории женщины должны только исполнять то, что им говорят.

Вернемся к текущему моменту. Кто, на ваш взгляд, может быть реальным кандидатом на пост президента в Иране?

Мне кажется, довольно большие шансы у председателя иранского Меджлиса Мохаммада-Багера Галибафа. Он уже пытался баллотироваться на пост президента, но неудачно. Был мэром Тегерана. Он предан режиму, но не ходит в фаворитах у Хаменеи именно из-за своей известности и популярности.

Вы можете оценить степень демократичности, если в этом контексте можно вообще употребить этот термин, выборов в Иране?

Цифры в некоторой степени рисуются, но люди знают, что они рисуются, и не протестуют. Тем более, что кардинальной разницы между четырьмя уже отобранными аятоллой кандидатами нет.

Какая степень независимости у местных властей?

Как и на государственном уровне, на местных уровнях всегда есть два органа власти. Официальный и "дополнительный". Например, пятничные имамы, а это очень высокая должность на местах, подчиняются непосредственно Хаменеи. Кроме того, в каждой деревне есть представитель Великого аятоллы. Попросту говоря, политрук.

Но я повторюсь, Раиси как личность не оказывал почти никакого влияния на ситуацию. А вот глава иранского МИДа, тоже погибший при крушении президентского вертолета, имел большое влияние на происходящее в регионе. Хосейн Амир Абдоллахиян был очень успешным министром и очень многое сделал, чтобы сблизить Иран с арабскими странами.

В Израиле распространена дискуссия о том, насколько правильно ликвидировать лидеров террора. Одни говорят, что это правильно, другие считают, что это ничего не изменит и на место ликвидированного начальника придет новый, еще хуже. Помните ликвидацию Касема Сулеймани? Можно сказать, что Абдоллахиян в некотором смысле заменил Сулеймани по влиянию на происходящее в регионе.

Если у президента Роухани главой МИДа был Джавад Зариф, выпускник американского университета, умевший обвести вокруг пальца Запад, то Абдоллахиян привел Иран к нормализации отношений с Саудовской Аравией. И потеря Абдоллахияна действительно является ударом для режима.

Означает ли это, что Иран в этот переходный период ослабит свое влияние на происходящее в регионе? И, соответственно, сократит усилия по разжиганию агрессии в адрес Израиля?

Возможно, Иран в ближайшее время действительно будет более пассивен. Он получил несколько серьезных ударов, в стране внутренний кризис, и Тегерану сейчас нужна стабильность, а не войны. С другой стороны, они могут захотеть показать арабскому миру, что никакие крушения не нарушили стабильность режима. В любом случае, иранцам не свойственна импульсивность, характерная для арабов и израильтян, и они всегда много думают и планируют. Поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим, как этот инцидент повлиял на иранскую внутреннюю и внешнюю политику.