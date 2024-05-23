Бецалель Смотрич покинул заседание военно-политического кабинета

Министр финансов Бецалель Смотрич в своем Х-блоге сообщил, что он покинул заседание военно-политического кабинета из-за отказа министра обороны и начальника Генштаба создать общественную комиссию для проверки бюджета на нужды безопасности.

Смотрич также написал, что "вместо того, чтобы начать заседание с обсуждения путей уничтожения ХАМАСа, возврата заложников, обеспечение безопасности жителям севера и то, как привести к краху палестинской администрации, которая стоит за судебными процессами против Израиля в Гааге, министерство обороны начал с финансовых требований и жалоб на минфин". По словам Смотрича, при этом на заседание не были приглашены представители минифина.

Смотрич также обвинил командование ЦАХАЛа в нежелании извлекать уроки из провалов 7 октября."Представители системы безопасности продолжают вести себя высокомерно по отношению ко всем, кто не согласен с их мнением", – написал он.