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Израиль

Бецалель Смотрич покинул заседание военно-политического кабинета

время публикации: 23 мая 2024 г., 23:28 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 23:35
Бецалель Смотрич
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич в своем Х-блоге сообщил, что он покинул заседание военно-политического кабинета из-за отказа министра обороны и начальника Генштаба создать общественную комиссию для проверки бюджета на нужды безопасности.

Смотрич также написал, что "вместо того, чтобы начать заседание с обсуждения путей уничтожения ХАМАСа, возврата заложников, обеспечение безопасности жителям севера и то, как привести к краху палестинской администрации, которая стоит за судебными процессами против Израиля в Гааге, министерство обороны начал с финансовых требований и жалоб на минфин". По словам Смотрича, при этом на заседание не были приглашены представители минифина.

Смотрич также обвинил командование ЦАХАЛа в нежелании извлекать уроки из провалов 7 октября."Представители системы безопасности продолжают вести себя высокомерно по отношению ко всем, кто не согласен с их мнением", – написал он.

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