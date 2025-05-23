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Израиль

Размечены для разрушения дома сообщников террориста, убившего Цеэлу Гез

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 мая 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 06:51
Размечены для разрушения дома сообщников террориста, убившего Цеэлу Гез
Пресс-служба ЦАХАЛа

В арабской деревне Брукин израильскими военными были размечены для последующего разрушения дома Маэра Самары и Джамиля Самары, которые были сообщниками террориста, убившего 14 мая 37-летнюю Цеэлу Гез.

Ранее был размечен для последующего разрушения дом террориста Наиля Самары, ответственного за убийство Цеэлы Гез.

Наиль Самара, отсидевший за членство в ХАМАСе и освобожденный в 2010 году, был застрелен военными в субботу, 17 мая, во время операции в деревне Брукин. Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила следующие подробности его ликвидации: "В субботу, 17 мая, ЦАХАЛ и ШАБАК в рамках расследования теракта провели обыски в арабской деревне Брукин. В ходе операции был замечен террорист, бегущий в сторону израильских военнослужащих с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство. Подозреваемый кричал: "Аллах Акбар". Оценив серьезность угрозы, бойцы ликвидировали террориста".

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