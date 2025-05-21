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Израиль

ЦАХАЛ разметил перед разрушением дом убийцы Цеэлы Гез

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 21 мая 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 22:54
ЦАХАЛ разметил перед разрушением дом убийцы Цеэлы Гез
Пресс-служба ЦАХАЛа

Инженерные подразделения ЦАХАЛа совместно с бойцами территориальной бригады "Эфраим" произвели техническую разметку дома террориста Наиля Самары, ответственного за убийство Цеэлы Гез. В официальном сообщении указывается, что данная процедура является подготовительным этапом перед возможным сносом здания.

Наиль Самара, отсидевший за членство в ХАМАСе и освобожденный в 2010 году, был застрелен военными в субботу, 17 мая, во время операции в деревне Брукин. Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила следующие подробности его ликвидации: "В субботу, 17 мая, ЦАХАЛ и ШАБАК в рамках расследования теракта провели обыски в арабской деревне Брукин. В ходе операции был замечен террорист, бегущий в сторону израильских военнослужащих с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство. Подозреваемый кричал: "Аллах Акбар". Оценив серьезность угрозы, бойцы ликвидировали террориста".

В среду, 21 мая, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в ходе расследования выяснилось, что ликвидированный террорист осуществил 14 мая теракт, в результате которого погибла Цеэла Гез".

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