СМИ: будущий глава ШАБАКа выступал против сделок по освобождению заложников

Генерал-майор Давид Зини, назначенный Биньямином Нетаниягу на пост главы общей службы безопасности (ШАБАК), неоднократно выражал свое несогласие с возможным заключением сделок по освобождению заложников. Об этом сообщил 12-й канал ИТВ.

Источники, на которых ссылается "N12-"Мако", сообщают, что Зини не раз высказывал свою позицию на закрытых совещаниях генштаба в течение последнего года, в частности, он заявлял: "Я против сделок по освобождению заложников – это вечная война".

В штабе семей похищенных заявили, что возмущены этими словами: "Если публикация правдива, то это шокирующие и достойные осуждения высказывания человека, которому суждено решать судьбу похищенных мужчин и женщин".

22 мая Биньямин Нетаниягу объявил о своем решении назначить генерал-майора Давида Зини главой ШАБАКа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Генерал-майор Давид Зини занимал ряд командных и оперативных должностей в ЦАХАЛе: он был бойцом разведывательного подразделения Генштаба, командиром 51-го батальона "Голани", командиром элитного подразделения "Эгоз", командиром бригады "Александрони", одним из инициаторов создания спецназа "Коммандо", командиром корпуса Генштаба.

В пресс-релизе отмечается, что в марте 2023 года генерал-майор Зини подготовил доклад для командира дивизии "Газа", посвященный способам подготовки дивизии к "сложному и неожиданному событию", с акцентом на внезапное вторжение.