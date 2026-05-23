Силы ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту "Хизбаллы"

В ночь на субботу, 23 мая, силы ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа. Этот комплекс использовался боевиками организации для производства оружия и боеприпасов, предназначенных для нанесения ударов по Израилю и силам ЦАХАЛа, действующим на юге Ливана.

Кроме того, были атакованы элементы инфраструктуры "Хизбаллы" в районе города Тир, где боевики планировали операции против израильских военнослужащих.

Перед началом атаки были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.