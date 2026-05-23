x
23 мая 2026
|
последняя новость: 11:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 мая 2026
|
23 мая 2026
|
последняя новость: 11:41
23 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 мая 2026 г., 10:51 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 11:05
Силы ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на субботу, 23 мая, силы ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа. Этот комплекс использовался боевиками организации для производства оружия и боеприпасов, предназначенных для нанесения ударов по Израилю и силам ЦАХАЛа, действующим на юге Ливана.

Кроме того, были атакованы элементы инфраструктуры "Хизбаллы" в районе города Тир, где боевики планировали операции против израильских военнослужащих.

Перед началом атаки были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook