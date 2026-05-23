Баскетбол. Бывший одессит возвращается в Израиль

В матчах плэй-офф чемпионата Израиля за тель-авивский "Апоэль" сыграет Киандре Кук.

Официальный сайт клуба сообщает о подписании контракта с американским защитником.

В этом сезоне американец выступал за испанский клуб "Рио Бреоган".

В заявлении клуба говорится, что цель "Апоэля" - победа в чемпионате Израиля. Поэтому после напряженного сезона в Евролиге команде требуется усиление.

Киандре Кук выступал на студенческом уровне за команды колледжа из Одессы, Техас, и университета Миссури.

В Израиле он выступал в 2025 году за "Ирони" (Кирьят-Ата).