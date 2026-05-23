x
23 мая 2026
|
последняя новость: 11:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 мая 2026
|
23 мая 2026
|
последняя новость: 11:41
23 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Бывший одессит возвращается в Израиль

Баскетбол
время публикации: 23 мая 2026 г., 11:41 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 11:41
Баскетбол. Бывший одессит возвращается в Израиль
AP Photo/Jeff Roberson

В матчах плэй-офф чемпионата Израиля за тель-авивский "Апоэль" сыграет Киандре Кук.

Официальный сайт клуба сообщает о подписании контракта с американским защитником.

В этом сезоне американец выступал за испанский клуб "Рио Бреоган".

В заявлении клуба говорится, что цель "Апоэля" - победа в чемпионате Израиля. Поэтому после напряженного сезона в Евролиге команде требуется усиление.

Киандре Кук выступал на студенческом уровне за команды колледжа из Одессы, Техас, и университета Миссури.

В Израиле он выступал в 2025 году за "Ирони" (Кирьят-Ата).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

НБА. Проигрывая 0:15, "Тендер" разгромил соперника
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

"Реал" вышел в финал Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2026

"Олимпиакос" разгромил "Фенербахче" и вышел в финал Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026

НБА. "Оклахома-Сити Тендер" сравнял счет в серии