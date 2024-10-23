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Израиль

Рабочий получил тяжелые травмы в результате падения с высоты в Кирьят-Бялике

время публикации: 23 октября 2024 г., 17:21 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 17:21
Рабочий получил тяжелые травмы в результате падения с высоты в Кирьят-Бялике
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 16:37 поступило сообщение о несчастном случае на заводе в промышленной зоне Кирьят-Бялика. Рабочий в возрасте около 55 лет получил тяжелые травмы, упав с шестиметровой высоты.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу РАМБАМ в Хайфе в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у мужчины серьезная черепно-мозговая травма, но он в сознании.

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