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Израиль

В Бейт-Шемеше полицейские дубинками избили протестующих "харедим"

время публикации: 23 сентября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 22:52
В Бейт-Шемеше полицейские дубинками избили протестующих "харедим"
кадр из видео

Несколько десятков представителей радикальной ортодоксальной общины вечером 23 сентября собрались возле общественного центра "Дорот", чтобы выразить свое негодование по поводу его открытия. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, объявили акцию протеста незаконной, после чего принялись избивать сидевших на земле мужчин дубинками.

После того, как снятое в Бейт-Шемеше видео было опубликовано в интернете и обошло ведущие израильские СМИ, отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), сообщил о начале расследования инцидента.

Пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, в котором говорится, что генеральный инспектор полиции Даниэль Леви со всей серьезностью отнесся к инциденту в Бейт-Шемеше, считая, что он не отражает ценности израильской полиции, и распорядился о немедленном начале проверки.

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