В Бейт-Шемеше полицейские дубинками избили протестующих "харедим"

Несколько десятков представителей радикальной ортодоксальной общины вечером 23 сентября собрались возле общественного центра "Дорот", чтобы выразить свое негодование по поводу его открытия. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, объявили акцию протеста незаконной, после чего принялись избивать сидевших на земле мужчин дубинками.

После того, как снятое в Бейт-Шемеше видео было опубликовано в интернете и обошло ведущие израильские СМИ, отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), сообщил о начале расследования инцидента.

Пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, в котором говорится, что генеральный инспектор полиции Даниэль Леви со всей серьезностью отнесся к инциденту в Бейт-Шемеше, считая, что он не отражает ценности израильской полиции, и распорядился о немедленном начале проверки.