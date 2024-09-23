Пресс-секретарь ЦАХАЛа: особое положение в тылу объявлено по всему Израилю

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением третий раз за сегодняшний день, 23 сентября. Он рассказал о масштабных атаках израильских ВВС в Ливане, а также о целях авиаударов.

Хагари сообщил, что самолеты ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки, атаковали за сегодняшний ден 1300 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана. Авиаударами с воздуха были уничтожены крылатые ракеты дальностью в несколько сотен километров, ракеты с боевыми головками, вес которых достигает 1000 килограммов, ракеты малой дальности и готовые к запуску беспилотные летательные аппараты. "Это стратегическое оружие "Хизбаллы" было размещено в центре населенных пунктов, в домах мирных жителей, откуда должен был осуществляться его запуск. Тем самым, подчеркнул представитель ЦАХАЛа, "Хизбалла" подвергала опасности жителей Ливана.

Даниэль Хагари сообщил, что вечером правительство Израиля приняло решение объявить особое положение в тылу по всему Израилю. При это пресс-секретарь ЦАХАЛа подчеркнул, что пока остаются в силе инструкции для населения, опубликованные Управлением тылом вечером 23 сентября.

На вопрос журналистов, не означает ли введение особого положения по всей стране, что, по оценкам военных, следует ждать ракетных атак "Хизбаллы" на центральные и южные районы Израиля, Хагари ответил: "Если инструкции для этих районов изменяться, об этом будет немедленно объявлено через официальные каналы".

Даниэль Хагари отметил, что ситуация может измениться в любой момент, гражданам Израиля следует сохранять бдительность и строго следовать указаниями Управления тылом.