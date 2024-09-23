Достигнуто соглашение между правительством и учителями старших классов: что получит каждая из сторон

После двух с половиной лет переговоров, сопровождавшихся забастовочными санкциями и забастовкой, министерство финансов, министерство просвещения, центр местной власти и организация учителей средних и старших классов объявили о новом коллективном трудовом соглашении.

Следует отметить, что более года назад, 31 августа 2023-го, стороны уже делали подобное заявление, однако затем разошлись во мнениях по поводу того, о чем именно они договорились, и до подписания соглашения дело не дошло.

Что получат по договору учителя:

- Надбавка к зарплате в размере 2000 шекелей в месяц в несколько приемов, причем уже в сентябрьскую зарплату будет включено повышение на 1200 шекелей (для полной ставки).

- Одноразовая выплата за 2023 год в размере 9600 шекелей (для полной ставки).

- Отдельные надбавки для директоров школ, координаторов по предметам, координаторов параллелей, школьных консультантов, и для учителей системы специального образования.

- Отклонено требование по упрощению механизма увольнения учителей

- Учителям не будет удержана зарплата за дни забастовки

Что получит по договору правительство:

- Увеличение количества часов фронтального преподавания на 1 час в неделю до 25 часов и сокращение на 3 часа в неделю индивидуального преподавания (это позволит сократить нехватку специалистов, но существенно сократит возможности помощи слабым ученикам).

- До 6% учителей могут быть наняты в рамках индивидуальных контрактов вне условий коллективного трудового соглашения. Пункт будет действовать в течение 4 лет, после чего может быть пересмотрен.

- Полный отказ от забастовок по вопросам условий труда и по нескольким другим аспектам по выбору минфина до окончания действия договора.