Достигнуто соглашение между правительством и учителями старших классов: что получит каждая из сторон
После двух с половиной лет переговоров, сопровождавшихся забастовочными санкциями и забастовкой, министерство финансов, министерство просвещения, центр местной власти и организация учителей средних и старших классов объявили о новом коллективном трудовом соглашении.
Следует отметить, что более года назад, 31 августа 2023-го, стороны уже делали подобное заявление, однако затем разошлись во мнениях по поводу того, о чем именно они договорились, и до подписания соглашения дело не дошло.
Что получат по договору учителя:
- Надбавка к зарплате в размере 2000 шекелей в месяц в несколько приемов, причем уже в сентябрьскую зарплату будет включено повышение на 1200 шекелей (для полной ставки).
- Одноразовая выплата за 2023 год в размере 9600 шекелей (для полной ставки).
- Отдельные надбавки для директоров школ, координаторов по предметам, координаторов параллелей, школьных консультантов, и для учителей системы специального образования.
- Отклонено требование по упрощению механизма увольнения учителей
- Учителям не будет удержана зарплата за дни забастовки
Что получит по договору правительство:
- Увеличение количества часов фронтального преподавания на 1 час в неделю до 25 часов и сокращение на 3 часа в неделю индивидуального преподавания (это позволит сократить нехватку специалистов, но существенно сократит возможности помощи слабым ученикам).
- До 6% учителей могут быть наняты в рамках индивидуальных контрактов вне условий коллективного трудового соглашения. Пункт будет действовать в течение 4 лет, после чего может быть пересмотрен.
- Полный отказ от забастовок по вопросам условий труда и по нескольким другим аспектам по выбору минфина до окончания действия договора.