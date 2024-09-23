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Израиль

Мошенник из тюрьмы обзванивал людей и просил "пожертвования для солдат"

время публикации: 23 сентября 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 17:02
Мошенник из тюрьмы обзванивал людей и просил "пожертвования для солдат"
Chaim Goldberg/Flash90

Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авивского округа арестовал пятерых подозреваемых в крупном мошенничестве, в рамках которого они обманным путем получили 74 тысячи шекелей, утверждая своим жертвам, что деньги предназначены для приобретения необходимых товаров и продуктов для солдат.

По данным пресс-службы полиции, в течение нескольких месяцев, в период войны "Железные мечи", в полицию поступило множество жалоб от людей, которым по телефону звонил неизвестный, представлялся волонтером, собирающим помощь для солдат, и во время разговора отправлял к ним курьера за деньгами. Когда курьер получал деньги, подозреваемый прекращал разговор.

По мнению следователей, подозреваемый, отбывающий тюремное заключение, находил номера телефонов потерпевших через социальные сети, звонил им из тюрьмы и в ходе беседы направлял к ним своего соучастника. Таким образом подозреваемый создавал у людей ложное впечатление, что они принимают участие в проектах помощи солдатам, и использовал тяжелое положение в стране и готовность людей помогать военнослужащим для мошенничества.

Пятеро подозреваемых в причастности к этому преступлению были задержаны, двое из них освобождены с рядом ограничений. Остальные трое подозреваемых – заключенный в возрасте около 40 лет и жители центра страны в возрасте примерно 50 и 60 лет – были доставлены в суд, который продлил срок их содержания под стражей до 26 сентября.

Израиль
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