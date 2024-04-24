Видеообращение Нетаниягу: "Антисемитизм предшествует глобальным пожарам"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил специальное видеообращение, посвященное антисемитским выступлениям в американских вузах. В своей речи он обращает внимание на то, что участники этих акций скандируют не только "Смерть Израилю и смерть евреям!", но и "Смерть Америке!".

"То, что происходит в кампусах американских вузов, ужасно. Антисемитские толпы захватили ведущие университеты. Они призывают к уничтожению Израиля, нападают на еврейских студентов и преподавателей. Это напоминает атмосферу в немецких университетах 1930-х годов", – говорит Биньямин Нетаниягу.

Израильские премьер назвал постыдной реакцию "нескольких" ректоров, которые не предприняли ничего, чтобы остановить беспорядки. Действиям ректором он противопоставляет правительство США, местные и федеральные органы власти, но, и они, по мнению Биньямина Нетаниягу, делают недостаточно.

"Необходимо делать больше. И не только потому, что они (демонстранты) нападают на Израиль и угрожают убивать евреев, но и потому, что они скандируют "Смерть Америке", – говорит Нетаниягу.

Израильский премьер-министр говорит о росте антисемитизма не только в Америке, но и во всем мире: "Сейчас важно, чтобы все, кто разделяет наши ценности, встали вместе и сказали: довольно!"

Нетаниягу говорит о том, что антисемитизм свидетельствует о глобальных изменениях в мире и обществе, он подобен канарейке в шахте, которая первой замечает малейшие примеси метана и угарного газа в воздухе.

"Мы должны остановить антисемитизм, потому что антисемитизм – это канарейка в угольной шахте. Он всегда предшествует масштабным пожарам, охватывающим весь мир", – говорит Нетаниягу.