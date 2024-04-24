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Израиль

В Иерусалиме демонстранты пытались попасть в Большую синагогу, считая, что в ней находится Бен-Гвир

время публикации: 24 апреля 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 21:37
В Иерусалиме демонстранты пытались попасть в Большую синагогу, считая, что в ней находится Бен-Гвир
Chaim Goldberg/Flash90

Столкновения между сотрудниками сил безопасности и демонстрантами произошли возле Большой синагоги на улице Кинг Джордж в Иерусалиме.

Новостная служба "Кан" передала, что демонстранты пытались проникнуть в помещении синагоги, поскольку считали, что там находится министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Сайт "Аруц-7" написал, что в синагоге во время беспорядков на улице находился сын министра Амихая Элиягу ("Оцма Иегудит").

По информации телеканала "Кешет", возле здания синагоги демонстранты блокировали автомобиль Итамара Бен-Гвира.

Еще одна стихийная демонстрация проходит на улице Аза, возле дома семьи Нетаниягу. Полиция сообщила о задержании двоих демонстрантов за разведение огня на проезжей части.

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