В Иерусалиме демонстранты пытались попасть в Большую синагогу, считая, что в ней находится Бен-Гвир
время публикации: 24 апреля 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 21:37
Столкновения между сотрудниками сил безопасности и демонстрантами произошли возле Большой синагоги на улице Кинг Джордж в Иерусалиме.
Новостная служба "Кан" передала, что демонстранты пытались проникнуть в помещении синагоги, поскольку считали, что там находится министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Сайт "Аруц-7" написал, что в синагоге во время беспорядков на улице находился сын министра Амихая Элиягу ("Оцма Иегудит").
По информации телеканала "Кешет", возле здания синагоги демонстранты блокировали автомобиль Итамара Бен-Гвира.
Еще одна стихийная демонстрация проходит на улице Аза, возле дома семьи Нетаниягу. Полиция сообщила о задержании двоих демонстрантов за разведение огня на проезжей части.