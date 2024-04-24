"Хирш жив": стихийная демонстрация возле дома Нетаниягу, есть задержанные

После того, как ХАМАС опубликовал видео с одним из заложников, возле дома семьи Нетаниягу на улице Аза в Иерусалиме началась стихийная демонстрация.

В ней принимают участие десятки людей. Они требуют от правительства незамедлительных действий, которые приведут к освобождению заложников из плена ХАМАСа. На одном из плакатов написано: "Хирш жив!".

Демонстранты развели костер на проезжей части, вытолкали на дорогу и перевернули мусорные баки, а также взрывали петарды.

Телеканалы сообщают о столкновениях демонстрантов с полицией.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что сотрудники полиции приступили к наведению порядка на месте стихийной демонстрации. Сообщается о задержании двух человек по подозрению в разведении огня.