"Его нельзя не любить". Рассказы женщин, которые ждут из плена Андрея Козлова

Андрею Козлову 27 лет. Он приехал в Израиль из Санкт-Петербурга по программе "Маса" летом 2022 года. Андрей учился на программе для дизайнеров и вскоре прошел процесс репатриации. Снял квартиру с соседями в Ришон ле-Ционе, искал работу, а во время поисков зарабатывал на временных подработках. Одной из таких подработок стала работа охранником на фестивале "Нова" в кибуце Реим 6 октября. Первые три недели после нападения террористов 7 октября Андрей считался пропавшим без вести, потом в ЦАХАЛе пришли к выводу, что он похищен. Мать Андрея, Евгения Козлова, вскоре после этих трагических событий приехала в Израиль.

ЕВГЕНИЯ

Когда вы в последний раз общались с Андреем?

7 октября примерно в 6:30 утра он написал в семейном чате короткое сообщение о том, что у него все в порядке. Новости мы еще не видели и подумали, что речь о ракетных обстрелах. Я еще тогда не знала, что он где-то на фестивале. Но потом Андрей перестал отвечать, а я видела все больше и большей сообщений о том, что на юге Израиля произошла катастрофа. Мне примерно только к четырем часам удалось дозвониться до друзей Андрея, и они рассказали мне, что он работал на фестивале и писал им о том, что там происходит, до 9 утра. Он писал о террористах, о стрельбе, трупах. О том, что все вокруг в ужасе и панике и не знают куда бежать. Потом он написал, что у него садится батарейка.

Потом для меня начались недели ожидания. Друзья и девушка Андрея пытались его искать. Дженнифер просмотрела все видео, которые выкладывал ХАМАС. Друзья сдали в полицию материалы для ДНК. В какой-то момент я поняла, что больше не могу быть так далеко, и прилетела сюда. С тех пор я живу в комнате Андрея. Когда меня встретили в аэропорту представители ЦАХАЛа, мне предложили снять номер в гостинице, но я попросила отвезти меня домой к сыну. Я была немного знакома с его друзьями, с которыми он снимал квартиру, потому что мы в мае 2023 года приезжали к нему в гости. Это было очень правильное решение. Ребята мне очень помогают, даже просто своим отношением и присутствием. Чирикают все время как птички, смеются, стараются вовлечь меня в их общение. Они совершенно чудесные.

Я один раз за это время ездила в Санкт-Петербург, чтобы уладить школьные дела младшего сына. Ему 17 лет, выпускной класс. Потом вернулась сюда, и не планирую никуда уезжать, пока не вернется Андрей.

После того, как вам сообщили, что Андрей в плену, вы получали о нем какие-то сведения?

Да, по состоянию на несколько месяцев назад нам сообщали, что он жив. И, по данным ЦАХАЛа, не был тяжело ранен.

Какую поддержку вы получаете от израильских властей?

Офицеры ЦАХАЛа, которые за это отвечают, поддерживают со мной постоянную связь. Мне предложили жить здесь за счет государства, пока Андрей не вернется. Но сейчас такое впечатление, что тему заложников затмили другие темы. Иран, "Хизбалла". А Андрей и остальные в плену уже 200 дней, это целых 200 дней ада, в котором живут заложники и их семьи, и не видно никакого просвета. Первое время я постоянно убеждала себя, что все будет хорошо, я с жаром повторяла, что Андрей вернется, я старалась себя настраивать на самое лучшее и проигрывать в голове картины, как он возвращается, как смеется, какой он высокий, красивый, как на него смотрят и он всем нравится… Но представлять это становится все труднее и труднее.

Расскажите про Андрея. Высокий, красивый, а какой еще?

Очень любознательный, обожает учиться, способный к языкам. Когда он пошел служить в российскую армию, он взял с собой большую стопку книг и учебник итальянского, очень не хотел потратить это время впустую. И действительно выучил итальянский, а еще научился играть на гитаре. Я не удивлюсь, если он в Газе выучит арабский.

Очень добрый, очень жизнелюбивый. У него такая жажда жизни, что я думаю, что он не теряет ее и там, и старается поддерживать остальных.

Вообще в Израиле он очень изменился. В детстве он был довольно застенчивым, а здесь просто расцвел. Когда мы приезжали к нему год назад, я смотрела на него с таким счастьем, с таким удовольствием, потому что здесь он чувствовал себя совершенно счастливым. У него было столько планов. Он говорил, что израильтяне даже пахнут иначе. Я спрашивала, мол, у них что, парфюм другой, а он смеялся и говорил: "Мама, ты не понимаешь, они пахнут другим воздухом, морем, свободой". Он говорил, что когда мы приедем, он обязательно поведет Диму одеться в секонд-хенд, потому что молодежь в Тель-Авиве одевается совсем иначе. И действительно, как только мы приехали, потащил Диму в секонд-хенд и одел его там с ног до головы.

Они дружат?

Знаете, когда Диме было недели две, а Андрею чуть меньше десяти лет, он как-то подошел ко мне и сказал: "Мам, спасибо большое, что вы мне родили Диму". Он его воспринимал как личный подарок. Когда Дима был маленьким и они оба были дома, у нас стоял постоянный визг и хохот, потому что они все время возились вместе, устраивали шуточные драки на полу.

Как у вас сложились отношения с Дженнифер, девушкой Андрея?

Андрей как-то упоминал по телефону, что у него появилась девушка, но мало про нее рассказывал. Когда мы познакомились, она с такой любовью о нем говорила, что безумно меня тронула. Любой матери приятно слышать, когда о ее сыне так говорят. Мы первое время все делали с ней вместе – ездили по городам расклеивать плакаты, общались с властями, ездили в составе делегаций из семей заложников за границу. Она не просто предана Андрею, она еще обладает какой-то такой энергетикой, верой, такими качествами, что мне кажется, что она может горы свернуть. Иногда, когда у меня опускались руки, а она толкала меня что-то делать, я ей честно говорила: "Знаешь, в этот шаг, в это действие я не верю, но я верю в тебя".

Но на самом деле она в таком положении, что врагу не пожелаешь. Они встречались меньше трех месяцев, а ждет она его уже более полугода. Они даже не жили вместе, не планировали общее будущее. И если в России в такой ситуации женщина пользуется общественным одобрением, статус декабристки, ждать парня из армии и так далее, то здесь она зачастую сталкивается с непониманием и иногда даже порицанием, и очень болезненно к этому относится. Она как бы слышит: "Зачем ты его ждешь? Он тебе ничего не обещал, не звал тебя замуж, вы не жили вместе. Зачем ты это делаешь?" Ее в этом мало кто поддерживает. Но она продолжает ждать Андрея и бороться за него. Это невыносимо тяжело, невыносимо. И бывают моменты, когда ей совсем плохо, но она продолжает его ждать.

Она говорит, что когда у нее появляются мысли о том, что, возможно, действительно стоит остановиться, то у нее в голове возникает картина, как Андрей тонет, как он уходит под воду, и если она уйдет, он погибнет.

Она, конечно, поразительная женщина, с энергетикой просто атомного реактора. И при этом очень женственная, очень красивая. Но чтобы по-настоящему узнать человека, его, конечно, нужно видеть не только в горе.

ДЖЕННИФЕР

Дженнифер Мастерс 32 года. Ее родители репатриировались из Молдовы в 70-е годы, а в конце 80-х они уехали в США, где и родилась Дженнифер. Когда девочке было пять лет, семья вернулась в Израиль. Дженнифер рассказывает, что дома родители говорили между собой по-русски, но с ней – только на английском или иврите, поэтому русский она понимает, но говорит плохо. Дженнифер работает в "Эль-Але", разведена и воспитывает семилетнего сына.

Как вы познакомились с Андреем?

В приложении для знакомств. Он называл себя Эндрю и на фотографии был с доской для серфинга. Я была уверена, что он американец или австралиец, на русского он был совсем не похож. Мы начали переписываться, он рассказал о себе, и я засомневалась, что мне это нужно. Я его старше, у меня ребенок и немного другие цели. А он молодой и совсем недавно приехал. К тому же, английский у него не очень, и переписываться было сложно. Я три раза не пришла на свидание, хоть мы и договаривались, но потом мне как-то было скучно и я решила дать этому шанс. Тем более, что он такой красивый. Оказалось, что он живет на соседней улице. И Андрей сказал, что в этот раз никуда меня не приглашает, а если я хочу с ним встретиться, то мы встретимся у его дома. Мы встретились и пошли бродить. И он мне понравился. Мы встречались месяца два, но мешала разница в менталитетах и разница в возрасте.

Кому мешала?

Думаю, обоим. Я ищу серьезных отношений, хочу создать семью. А ему совсем не до того, он новый репатриант и не знает, что ждет его дальше. И мы решили расстаться.

Мы не встречались десять дней, и все это время я жутко скучала. Я уговаривала себя, что должна его забыть, но понимала, что не хочу забывать. И в итоге я предложила ему встретиться и сказала, что готова просто с ним быть, не загадывая на будущее.

Это было за неделю до 7 октября. И эта неделя была совершенно замечательной. Нам было так хорошо, что я помню ее во всех подробностях. А потом его похитили.

Когда вы общались в последний раз?

В среду, 4 октября, в Ришон ле-Ционе проходил фестиваль вина. Я сказала Андрею, что хочу пойти, и мы так хорошо погуляли. Поели пиццу, потом поехали к нему. Я неважно себя чувствовала, и он был таким заботливым. Утром я поехала на работу, и Андрей сказал, что тоже сегодня работает. Вообще он работал поваром на Флорентине, и я была уверена, что он едет туда. С работы я вернулась поздно ночью и увидела сообщение от Андрея. Он накидал мне фотографии с фестиваля и сказал, что поехал на подработку охранником. Написал, что там тысячи человек и музыка, которую я люблю. Сам он транс не любит. Сказал, что вернется в субботу. И все эти дни мы все время висели на телефоне. Ему было там скучно, он все время слал мне какие-то видео. А в ночь на субботу мы проговорили с 11 вечера пятницы до четырех утра. Он еще спросил, помню ли я, что в понедельник он летит в Турцию, чтобы встретиться с семьей, и сказал, что поэтому завтра, то есть, в субботу, мы обязательно встречаемся, "даже если ты устала". Я сказала ему, что все помню и жду его. Я правда ждала встречи.

Через два часа я проснулась от сирен и сразу отправила ему сообщение. Он сказал, что в порядке, и начал слать видео с ракетами. Я сказала ему, что думаю, что начинается война. Не знаю, почему я ему так сказала. Но вскоре в разных пабликах стали появляться фотографии тел из кибуцев. Я не могла поверить в то, что это происходит, но написала Андрею, что ему нужно бежать и прятаться. Он отвечал коротко. Последнее сообщение пришло от него в 8:10. Он написал "Я в порядке, сообщу". Я спала два часа, поэтому довольно туго соображала, и мне нужно было забрать Йонатана от его отца. В 10 утра у Андрея в WhatsApp была уже только "одна галочка".

В 12 я стала писать Саше, другу Андрея. Саша пытался меня успокоить и говорил, что Андрей в порядке и наверняка прячется в полях, как все остальные. Но у меня было плохое предчувствие. В пять я сказала Саше, что звоню в полицию.

И я решила что я буду его ждать и за него воевать. Сначала у меня просто не было выхода. Это не было каким-то осознанным решением. Я просто позвонила в полицию и с этой минуты стала единственным контактом из близких Андрея, кто говорил на иврите. Потому и в полиции, и в штабе похищенных, первое время связывались со мной.

Как вы представлялись?

Как подруга Андрея. Его "бат-зуг". Я по началу лгала. Я чувствовала, что если скажу правду о том, что мы встречались чуть больше двух месяцев, меня никто не будет слушать и воспринимать всерьез. А я хотела, чтобы СМИ и власти обращали на Андрея внимание не меньше, чем на остальных заложников. Со временем, когда приехала Евгения, я уже стала говорить правду.

Я не очень понимала, как себя вести и что делать. Мы с Андреем ведь только познакомились. Да, я его люблю и скучаю, но мы друг другу ничего не обещали.

Но чем больше я погружалась в эту борьбу за Андрея, тем труднее мне было все это оставить. Бывают такие дни, когда мне очень тяжело. И я тогда говорю Евгении, что вот эта женщина ждет мужа, этот человек – брата. А я жду человека, с которым меня почти ничего не связывает. Возможно, он вернется, и между нами больше никогда ничего не будет. Это очень тяжело.

Но вместе с тем я все время говорю себе, что не могу все взять и бросить. Вдруг Андрей услышит где-то мое интервью, и ему станет легче?

Как вы познакомились с родителями Андрея?

По телефону. Дело в том, что меня попросили дать интервью CNN, и когда они об этом узнали, они занервничали, и захотели предварительно со мной поговорить. Потом Миша, отец Андрея, позвонил мне и сказал, что Евгения летит в Израиль, и я должна с ней встретиться.

Когда она приехала, у нее еще не было машины, и я при первой встрече спросила ее, чем я могу ей помочь. И она сказала: "Поехали клеить плакаты". И мы поехали. Мы каждый день мотались по стране и расклеивали фотографии Андрея, он ведь тогда еще считался пропавшим.

Как вы узнали, что Андрей похищен?

Мы с Евгенией как раз были в штабе, и нам позвонили наши сопровождающие из ЦАХАЛа и сказали, что сейчас приедут. Я, конечно, жутко испугалась, что нашли его тело. И когда нам сказали, что он в Газе, я начала так смеяться… Причем нам сказали, что еще неизвестно, жив он или мертв, известно только, что он в Газе. Но я не могла остановиться. Вскоре нам сообщили, что он жив.

Какие у вас сложились отношения с Евгенией?

Сначала мы очень сблизились. Знаете, когда мы вместе летали в Москву, она там водила меня за руку, потому что я не привыкла ходить по льду и снегу, и все время боялась упасть. И она держала меня за руку, как мама. Но потом стало сложнее. Я стараюсь, но это сложно.

Расскажите про ту поездку в Москву. Вы ведь буквально сразу узнали, что ХАМАС освободил Рона Кривого.

Да. Мы прилетели в Москву и сразу поехали в израильское посольство. С нами были брат и сестра Рона Кривого. И вдруг их позвали к телефону, они вышли, и мы услышали рыдания и крики. У меня теплые отношения с Юлей, сестрой Рона, и я пыталась ее расспрашивать, почему освободили его, но не остальных, у него ведь даже до этого гражданства не было, если не ошибаюсь. Но Юля говорила, что сама не понимает. По ее словам, мэр Кармиэля познакомил их семью с Эли Коэном, который был тогда министром иностранных дел, но больше она ничего не знает. Говорит, что, видимо, просто повезло.

Причем во время той поездки мы еще думали, что после Рона освободят и других ребят с российским гражданством, но освободили тогда только женщин Труфановых.

Вы спрашивали об этом Богданова? (замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова)

Да, конечно. Богданов говорил тихо, в глаза не смотрел, заверял, что понимает наше горе и что будет стараться помочь российским гражданам.

И еще говорил, что горе палестинцев тоже понимает. Мол, палестинцам очень тяжело живется под оккупацией, и можно понять, почему 16-летняя палестинка бежит с ножом на израильтян. Это я поняла и без перевода.

Вы совсем недавно встречались с Викторовым. (Послом РФ в Израиле Анатолием Викторовым) Что сказал вам он?

Мы несколько раз с ним встречались. Викторов ведет себя очень мило, очень любит с нами фотографироваться, но все время объясняет, почему помочь невозможно. Сначала он говорил, что без перемирия ничего не получится. Потом, когда Израиль вывел из Газы почти все войска и фактически установилось перемирие, он начал говорить, что нужно договориться о создании палестинского государства. Но при этом Викторов обещает, что ХАМАС будет беречь россиян. Богданов тоже обещал нам, что российские граждане останутся в живых.

Как к вашей борьбе за Андрея относится ваша семья?

Сын сначала очень много об этом говорил. Он видел меня по телевизору и всем рассказывал, что мамин друг в плену. Но в последнее время он об этом уже не говорит, его отвлекла своя жизнь и друзья, и я этому, конечно, рада. Он всегда для меня на первом месте.

Родители сначала были очень против этих отношений. Когда я упомянула, что встретила парня, которого зовут Андрей Козлов, они были очень расстроены. Мой бывший муж тоже был русским, и они все время ворчали: "Но почему? Почему опять русский? Как ты вообще нашла здесь Козлова?" Но когда его похитили и они узнали, что у него здесь никого нет, они стали меня очень поддерживать и поддерживают до сих пор.

Что для вас тяжелее всего?

Когда мы с Андреем в ночь на 7 октября говорили до четырех часов утра по телефону, он мне сказал фразу, которую мне было очень трудно слышать, но я понимала, что он прав. Он сказал: "Мне с тобой очень хорошо, ты мне нравишься и я хочу с тобой быть. Но я не знаю, что будет через два-три года. Я не уверен, что созрел для того, чтобы воспитывать семилетнего мальчика". Я сказала ему, что он прав. Но все эти семь месяцев я мучаюсь этой дилеммой. Что я делаю все это время? С другой стороны я уже успела привязаться к его семье. Вот приехали Миша и Дима, мы ходим вместе в гости, я чувствую себя членом семьи Козловых. Все это очень странно.

Но когда я думаю об Андрее… Его нельзя не любить. Он такой добрый, такой теплый, в нем есть какая-то такая чистота, которая, мне кажется, почти не встречается. Я не знаю, как успела за несколько месяцев к нему так привязаться, но не могу его не ждать.

Беседовала Алла Гаврилова

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили на израильской территории 253 человека. В настоящее время 133 похищенных (живых и мертвых) находятся в Газе. Среди них: четыре человека находятся в плену у ХАМАСа с 2014 года; 130 человек, похищенных 07.10.2023 – 111 мужчин (в их числе двое маленьких детей) и 19 женщин – 119 граждан Израиля и 11 иностранцев (восемь из Таиланда, один из Непала, один из Танзании, один гражданин Франции и Мексики). Еще одна израильтянка считается пропавшей без вести. Тела 33 похищенных удерживаются ХАМАСом в Газе (включая похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены 123 человека: пять израильтян были спасены до первого этапа обмена с ХАМАСом, 81 израильтянин и 24 иностранца были освобождены в ходе первого этапа обмена с ХАМАСом (с 24 по 30 ноября 2023 года), девять похищенных были убиты ХАМАСом и их тела были найдены и вывезены силами ЦАХАЛа, четверо заложников были случайно убиты военнослужащими ЦАХАЛа, двое заложников были спасены в ходе спецоперации 12.02.2024. 12.03 стало известно о гибели еще одного заложника (военнослужащего).

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком