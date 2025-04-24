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Израиль

Расследование ЦАХАЛа: здание в Дир эль-Балахе не было опознано как объект ООН

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 апреля 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 18:05
Расследование ЦАХАЛа: здание в Дир эль-Балахе не было опознано как объект ООН
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Армия обороны Израиля опубликовала предварительные результаты расследования инцидента, в ходе которого в результате огня ЦАХАЛа в Дир эль-Балахе погиб сотрудник ООН. Результаты расследования, проведенного под руководством генерал-майора резерва Йоава Ар-Эвена, были представлены начальнику Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру и представителям ООН.

19 марта 2025 года из ООН сообщили о смерти сотрудника организации, находившегося на объекте ООН в районе Дир эль-Балах. Армия начала масштабное расследование на уровне генерального штаба.

Согласно полученным данным, здание было поражено танковым огнем подразделения ЦАХАЛа, действовавшего в данном районе. Здание было атаковано из-за подозрений о присутствии там противника, и оно не было идентифицировано подразделением как объект ООН.

По указанию главы Генштаба, процесс расследования будет завершен в ближайшие дни после получения необходимых дополнений. По завершении процедуры полные результаты расследования будут переданы представителям ООН.

ЦАХАЛ выражает сожаление в связи с непреднамеренной гибелью сотрудника ООН и выражает соболезнование семье. Армия обороны Израиля продолжает проводить тщательные расследования с целью извлечения уроков и принятия дополнительных мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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