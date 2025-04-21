Отчет о гибели медиков на юге Газы: палестинский "Красный полумесяц" обвинил ЦАХАЛ во лжи

Палестинское общество Красного полумесяца отвергло выводы проведенного ЦАХАЛом расследования обстоятельств гибели медиков и спасателей 23 марта в результате обстрела района Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы. Погибли по меньшей мере 15 человек.

"Это просто ложь. Этот документ не имеет никакой ценности. Речь идет о попытке переложить ответственность на командира на месте, который, якобы, совершил личную ошибку. Все понимают, что ситуация была совсем другой", – сообщила пресс-служба общества.

Глава Гуманитарного агентства ООН на палестинских территориях Джонатан Уитволл выразил уверенность, что внутреннего расследования израильской армии недостаточно: "Если виновные не будут наказаны, существует риск повторения злодеяний, а нормы, призванные защитить нас, подвергнутся эрозии".

20 апреля ЦАХАЛ опубликовал краткий отчет по результатам расследования обстоятельств обстрела, осуществленного израильскими военными 23 марта 2025 года в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы.

В отчете ЦАХАЛа сказано, что расследование, проведенное следственным отделом генерального штаба, включало сбор информации из различных источников – включая системы оперативного наблюдения и показания военнослужащих, а также анализ последовательности приказов и соответствующей документации. Была осуществлена реконструкция инцидента в полевых условиях, были допрошены должностные лица. Подчеркивается, что следователи, проводившие это расследование, не имели отношения к инциденту – они получили широкие полномочия от начальника генштаба.

Обстрел был осуществлен бойцами разведывательного батальона бригады "Голани".

Основные выводы расследования:

- инцидент произошел на враждебной территории, в зоне боевых действий, в условиях реальной угрозы для израильских военнослужащих;

- по имеющемуся опыту, ХАМАС многократно использовал машины скорой помощи для перевозки террористов и оружия;

- нет никаких доказательств того, что причиной смерти стала нехватка кислорода (опровергаются утверждения, что кого-то закопали живым);

- нет никаких доказательств казни каким-либо другим способом; "Это слухи и кровавый навет на солдат Армии обороны Израиля", – подчеркивается в тексте отчета;

- в ночь на 23 марта 2025 года подразделение ЦАХАЛа выполняло важную миссию, устроив засаду на террористов;

- накануне транспортные средства, в том числе машины скорой помощи беспрепятственно двигались по тому маршруту; были задержаны для досмотра двое пешеходов;

- 23 марта 2025 года в этом районе было три инцидента со стрельбой: 1) был обстрелян автомобиль, опознанный как транспортное средство ХАМАСа, и военные были готовы к новому появлению противника, 2) примерно час спустя военные открыли огонь по подозреваемым, которые вышли из пожарной машины и машин скорой помощи в непосредственной близости от военных, находившихся в засаде, причиной открытия огня была реальная и непосредственная угроза – огонь был открыт после того, как наблюдатель заметил пять транспортных средств, движущихся в его сторону на большой скорости, из остановившихся машин быстро вышли неизвестные, заместитель командира батальона пришел к выводу, что эти автомобили использовали ранее боевики ХАМАСа, что они прибыли на помощь тем, кого незадолго до того военные обстреляли, отмечается, что офицер сначала не разглядел, что это машины скорой помощи, позже стало ясно, что под обстрел попали спасательные команды, 3) примерно еще через пятнадцать минут военными был обстрелян автомобиль с символикой ООН – этот обстрел признан ошибочным, без всяких оговорок;

- в общей сложности в результате обстрелов были убиты 15 жителей Газы, шестеро из которых были опознаны как террористы ХАМАСа;

- на рассвете было принято решение сложить тела рядом и закопать их, чтобы не допустить их повреждения, а также убрать транспортные средства с дороги, чтобы освободить ее для эвакуации населения, которое должно была начаться вскоре, затем транспортные средства были уничтожены;

- следствие пришло к выводу, что решение убрать тела было обоснованным, с учетом обстоятельств, а решение о последующем уничтожении транспортных средств было ошибочным;

- следствие пришло к выводу, что попыток скрыть этого событие со стороны военнослужащих не было, велся диалог с международными организациями, включая ООН, в том числе с целью координации эвакуации тел;

- следствие пришло к выводу, что стрельба в первых двух инцидентах была вызвана ошибочным оперативным пониманием со стороны военнослужащих, поскольку они считали, что столкнулись с реальной угрозой со стороны противника, который их атакует; в третьем случае стрельба была произведена в нарушение приказа, во время военных действий.

"Завершая расследование, начальник генштаба подчеркнул приверженность продолжению борьбы с ХАМАСом, следуя при этом ценностям, оперативной дисциплине и приказам ЦАХАЛа. Начальник генштаба отметил, что разведчики "Голани" – это профессиональное и высококлассное подразделение, которое сражается уже около полутора лет и отлично себя проявляет. Вместе с тем расследование показало, что в ходе инцидента был выявлен ряд профессиональных ошибок и отклонений от приказов, а также неполная отчетность по инциденту", – сказано в отчете.

Поскольку инцидент произошел в зоне ответственности 14-й резервной бронетанковой бригады "А-Махац", командиру этой бригады сделано замечание с занесением в личное дело, в котором указана его общая ответственность за эти события.

Заместитель командира 631-го разведывательного батальона бригады "Голани" уволен с должности в связи с его приказами и действиями на месте событий, а также в связи с неполными и неточными отчетами в ходе расследования. При этом подчеркивается, что речь идет о заслуженном боевом офицере, который после трагических событий 7 октября 2023 года вернулся в Израиль из-за границы, воевал как резервист, пока не получил ранение в боях в Газе, а затем вернулся в строй после реабилитации и выздоровления. Он был заместителем командира разведбата "Голани" в течение последних шести месяцев.

"Армия обороны Израиля выражает сожаление в связи с нанесением вреда непричастным. Проведенное расследование также преследовало цель получения информации, которая позволит максимально снизить вероятность повторения подобных инцидентов в будущем. В частности, были уточнены существующие рекомендации относительно особой осторожности, которую необходимо проявлять в отношении спасателей и медиков даже в зонах интенсивных боевых действий", – резюмируется в отчете.

Результаты расследования этого инцидента будут направлены в военную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

Дополнение от "Красного Полумесяца" (международная организация) и гражданской обороны Газы (одна из структур ХАМАСа)

Названы имена убитых: Мустафа Хафаджа, Из ад-Дин Шаат, Салах Маамар, Рифат Радуан, Мухаммад Бахлуль, Ашраф Абу Лабада, Мухаммад аль-Хайлах, Раад Ашриф, Юсуф Халифа, Фуад аль-Джамаль, Зуар аль-Фара, Анур аль-Аттар, Самир аль-Бахабза, Ибрагим аль-Магари и Камаль Мухаммад Шахат.

"Красный Полумесяц" заявляет, что один из парамедиков, находившихся на месте происшествия, Асад аль-Ансара, выжил и был задержан военными. Редакция газеты "Гаарец" направила запрос в ЦАХАЛ по этому поводу. Но ответ получен не был.