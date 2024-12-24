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Израиль

Спецназ полиции ПА "зачищает" от исламистов деревни около Дженина и Тубаса

Полиция
Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 24 декабря 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 14:48
Спецназ полиции ПА "зачищает" от исламистов деревни около Дженина и Тубаса
Wisam Hashlamoun/Flash90

На этой неделе спецподразделения полиции Палестинской автономии расширили зону действий против активистов исламистских группировок, не подчиняющихся администрации Махмуда Аббаса.

Если на позапрошлой и прошлой неделях спецслужбы ПА действовали в основном в Дженине, то 23-24 декабря они проводят операции в Силат аль-Харитии (к западу от Дженина) и в Тамуне (к югу от Тубаса), задерживая активистов "Исламского джихада" и ХАМАСа. Причем в ряде случаев полиция ПА применяла не только автоматическое оружие, но и гранатометы.

Отметим, что спецназ ЦАХАЛа действовал в Силат аль-Харитии и Тамуне 22 декабря. Силы палестинской полиции вошли в эти населенные пункты вскоре после того, как их покинули израильские военные.

Полиция администрации Аббаса заметно активизировалась после падения режима Башара Асада в Сирии. Очевидно, в Рамалле опасаются усиления популярности джихадистов, особенно среди молодежи.

Израиль
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