Брат Яхьи Синуара Мухаммад Синуар отказывается передать список живых заложников

Израильский источник, близкий к ведению переговоров о сделке с террористами, заявил, что достижение соглашения невозможно без предоставления ХАМАСом списка живых заложников, однако нынешний лидер группировки, брат ликвидированного Яхьи Синуара Мухаммад Синуар, по всей видимости, отказывается предоставить Израилю этот список. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает The Jerusalem Post.

По словам источника, посредники оказывают на ХАМАС сильное давление для получения этого списка, однако Синуар непреклонен. Без этого списка добиться прорыва на переговорах невозможно, хотя по некоторым вопросам можно продолжать контакты и без списка оставшихся в живых заложников.

Израильская переговорная группа возвращается из Катара после недели переговоров, из канцелярии главы правительства сообщили, что о срыве переговоров речь не идет. После возвращения израильской делегации начнутся консультации по дальнейшему ходу контактов.