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Израиль

Главы коалиции решили пригласить юрсоветницу правительства на слушание перед увольнением

Коалиция
Скандалы
время публикации: 24 декабря 2024 г., 01:24 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 01:34
Главы коалиции решили пригласить юрсоветницу правительства на слушание перед увольнением
Flash90

В понедельник вечером состоялось заседание лидеров коалиционных фракций, в ходе которого планировали обсудить ряд насущных вопросов, таких как попытки отстранения юридической советницы правительства и законодательные поправки, призванные изменить состав комиссии по выбору судей.

Министр юстиции Ярив Левин покинул заседание в знак протеста против отсутствия поддержки со стороны коалиционных партнеров его усилий по изменению состава комиссии по выбору судей, изменению процедуры выборов судей и изменению срока назначения председателя Верховного суда.

Как сообщает "Давар", выходя с заседания комиссии, Левин возмущенно произнес: "Пусть сами разбираются". Тем не менее, "сами" лидеры коалиции не "разобрались": окончательное решение по вопросу юридической советницы правительства участники заседания оставили именно за министром юстиции.

Оставшиеся участники заседания договорились, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара будет приглашена на слушание – это установленная законом обязательная процедура перед увольнением, в ходе которой работодатель и работник излагают свои претензии друг к другу, и работодатель принимает решение о продолжении или прекращении рабочих отношений.

Главы коалиции оставили решение о дате, времени и формате слушаний министру юстиции Яриву Левину (в его отсутствие). Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует назначить слушание уже на ближайшее воскресенье, 29 декабря, но министр иностранных дел Гидеон Саар и депутат Инон Азулай высказали возражение против этого.

Важно отметить, что отстранение юридического советника правительства находится за пределами полномочий министра юстиции: назначением и увольнением юрсоветника правительства занимается специальная комиссия, и без утверждения этой комиссией решения об отстранении Баарав-Миары, это решение нельзя будет передать на голосование правительства. Собственно, вся процедура "слушаний" в отношении юридической советницы имеет под собой весьма спорную правовую основу.

В связи с уходом Ярива Левина обсуждение законодательства по вопросу комиссии по выбору судей не проводилось.

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