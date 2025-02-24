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Израиль

На госэкзамене для врачей задержан экзаменуемый за мошенничество

Мошенничество
Минздрав
время публикации: 24 февраля 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 20:05
На госэкзамене для врачей задержан экзаменуемый за мошенничество
Olivier Fitoussi/Flash90
На госэкзамене для врачей задержан экзаменуемый за мошенничество
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 32-летнего жителя Рахата, пытавшегося сдать государственный медицинский экзамен с помощью электронного оборудования, позволяющего получать подсказки в режиме реального времени. Инцидент произошел в выставочном центре "Экспо" в Тель-Авиве, где минздрав проводил квалификационный экзамен.

На подозрительное поведение мужчины, сдающего экзамен, обратили внимание сотрудники дисциплинарного отдела министерства здравоохранения, они вызвали полицию. Под одеждой врача было обнаружено электронное оборудование.

Испытуемый был отстранен от экзамена и доставлен в отделение полиции северного Тель-Авива. Он подозревается в получении выгоды с помощью мошенничества при отягчающих обстоятельствах. Министерство здравоохранения начало параллельное расследование инцидента.

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