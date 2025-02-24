На госэкзамене для врачей задержан экзаменуемый за мошенничество

Полиция задержала 32-летнего жителя Рахата, пытавшегося сдать государственный медицинский экзамен с помощью электронного оборудования, позволяющего получать подсказки в режиме реального времени. Инцидент произошел в выставочном центре "Экспо" в Тель-Авиве, где минздрав проводил квалификационный экзамен.

На подозрительное поведение мужчины, сдающего экзамен, обратили внимание сотрудники дисциплинарного отдела министерства здравоохранения, они вызвали полицию. Под одеждой врача было обнаружено электронное оборудование.

Испытуемый был отстранен от экзамена и доставлен в отделение полиции северного Тель-Авива. Он подозревается в получении выгоды с помощью мошенничества при отягчающих обстоятельствах. Министерство здравоохранения начало параллельное расследование инцидента.