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Израиль

Семья Бибас просит перестать тиражировать тяжелые подробности убийства Шири, Кфира и Ариэля

Заложники
Погибшие
время публикации: 24 февраля 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 19:55
Семья Бибас просит перестать тиражировать тяжелые подробности убийства Шири, Кфира и Ариэля
Chaim Goldberg/Flash90

После серии повторных обращений из ряда СМИ и других источников семья Бибас посредством адвоката Даны Пугач обратилась к общественности, блогерам и средствам массовой информации с просьбой уважать их частную жизнь и воздержаться от тиражирования жестоких подробностей об убийстве Шири Бибас и ее маленьких сыновей Кфира и Ариэля.

Адвокат Дана Пугач указала, что обратилась к канцелярии главы правительства и аппарату информации и пропаганды, чтобы разъяснить: решение о публикации каких-либо деталей о зверских убийствах членов семьи Бибас принимает исключительно семья, и недопустимо оказывать на близких погибших давление для использования этой информации "в общественных целях".

"Наша просьба также адресована всей общественности, – продолжила адвокат семьи Бибас. – Пожалуйста, не участвуйте в распространении и тиражировании тяжелых, травмирующих и личных деталей. Даже в эти дни, когда семья Бибас скорбит о гибели своих близких, к ней обращаются представители государственных организаций, СМИ и частные лица, желающие выяснить и опубликовать детали убийства, и это несмотря на неоднократные просьбы семьи уважать ее частную жизнь и достоинство".

Она указала, что лишь семья Бибас будет решать, разрешить ли распространение подробностей, когда сделать это и какие именно детали сообщить.

Израиль
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