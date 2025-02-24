x
24 февраля 2025
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 февраля 2025
|
24 февраля 2025
|
последняя новость: 21:40
24 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израильтяне установили новый "зимний рекорд" потребления электричества

время публикации: 24 февраля 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 21:00
Израильтяне установили новый "зимний рекорд" потребления электричества
FILE2004/Flash90

В понедельник, 24 февраля, Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила о том, что израильтяне установили новый рекорд потребления электричества в зимние месяцы. В 19:10 потребление мощности в энергосистеме Израиля достигло 15.083 МВт.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года, когда потребляемая мощность составила 14.806 МВт. Рекорд летнего потребления составляет 15.694 МВт.

Высокое потребление электроэнергии объясняется, прежде всего, включением кондиционеров и обогревателей по всей стране в связи с похолоданием.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

В Израиле самый холодный день в году: слабый снегопад и гололед в горах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

Прогноз погоды в Израиле на 24 февраля: очень холодно, слабый дождь и снегопад в горных районах