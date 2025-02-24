Израильтяне установили новый "зимний рекорд" потребления электричества

В понедельник, 24 февраля, Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила о том, что израильтяне установили новый рекорд потребления электричества в зимние месяцы. В 19:10 потребление мощности в энергосистеме Израиля достигло 15.083 МВт.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года, когда потребляемая мощность составила 14.806 МВт. Рекорд летнего потребления составляет 15.694 МВт.

Высокое потребление электроэнергии объясняется, прежде всего, включением кондиционеров и обогревателей по всей стране в связи с похолоданием.