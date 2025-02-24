Похоронную церемонию Шири, Кфира и Ариэля Бибас будут провожать с флагами вдоль дорог

В среду, 25 февраля, состоятся похороны Шири Бибас и двоих ее маленьких сыновей, Кфира и Ариэля, которые были похищены в "черную субботу" 7 октября 2023 года и в первые же недели плена жестоко убиты террористами в плену. Сама церемония похорон будет закрытой для общественности, доступ на похороны разрешат только приглашенным: родственникам и друзьям семьи.

Однако Штаб семей похищенных опубликовал для общественности расписание и приглашение проводить Шири и ее малышей в последний путь, выстроившись вдоль маршрута траурной процессии с израильскими флагами.

Ожидается, что процессия выедет из ритуальной службы "Хевра Кадиша" в Ришон ле-Ционе в 7:45 (ул. Эхад а-Ам, 1). В 8:00 процессия проедет через развязку Ришоним в сторону 431 шоссе, в 8:15 – мимо моста на развязке Явне, в 8:30 – мост Ад Алом, перекресток Ницаним, перекресток Сильвер. В 8:45 траурная процессия достигнет перекрестка Яд-Мордехай, в 9:00 – перекрестка Нир-Ам, в 9:15 планируется достичь перекрестка Шаар а-Негев. На этой точке будут также размещены журналисты.

Похороны Шири, Кфира и Ариэля Бибас будут показывать в прямом эфире по телевидению и при помощи стрима в интернете.

Депутат Наор Шири обратился к спикеру Кнессета Амиру Охане с просьбой отложить все заседания, назначенные в парламенте на среду, в связи с похоронами Шири и ее сыновей.