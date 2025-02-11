ЦАХАЛ объявил о дополнительном призыве резервистов

Армейская пресс-служба сообщила, что в продолжение мер по повышению боеготовности в Южном округе командование приняло решение о призыве резервистов.

До этого ЦАХАЛ уже направил дополнительные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности в этом районе.

В сообщении пресс-службы отмечается, что эти меры принимаются для подготовки к любому возможному сценарию развития событий.

По информации сайта "Аруц-7", речь идет о призыве резервистов 252-й бронетанковой дивизии, целиком состоящей из резервистов. Три месяца назад дивизия покинула сектор Газы и действовала в районе "оси Нецарим".

Сайт Ynet пишет, что речь идет об ограниченном призыве "нескольких резервистских батальонов".