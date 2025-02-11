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Израиль

ЦАХАЛ объявил о дополнительном призыве резервистов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 11 февраля 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:13
ЦАХАЛ объявил о дополнительном призыве резервистов
Pierre Terdjman /Flash90

Армейская пресс-служба сообщила, что в продолжение мер по повышению боеготовности в Южном округе командование приняло решение о призыве резервистов.

До этого ЦАХАЛ уже направил дополнительные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности в этом районе.

В сообщении пресс-службы отмечается, что эти меры принимаются для подготовки к любому возможному сценарию развития событий.

По информации сайта "Аруц-7", речь идет о призыве резервистов 252-й бронетанковой дивизии, целиком состоящей из резервистов. Три месяца назад дивизия покинула сектор Газы и действовала в районе "оси Нецарим".

Сайт Ynet пишет, что речь идет об ограниченном призыве "нескольких резервистских батальонов".

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