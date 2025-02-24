ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен дрон с грузом наркотиков
время публикации: 24 февраля 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 19:29
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильскими военнослужащими предотвращена контрабанда наркотиков из Египта.
Дрон, к которому был прикреплен двухкилограммовый пакет с запрещенными веществами, был перехвачен в зоне ответственности бригады "Паран".
Контрабандный груз передан полиции Израиля для дальнейшего расследования.
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