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Израиль

ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен дрон с грузом наркотиков

Контрабанда
Египет
Наркотики
время публикации: 24 февраля 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 19:29
ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен дрон с грузом наркотиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильскими военнослужащими предотвращена контрабанда наркотиков из Египта.

Дрон, к которому был прикреплен двухкилограммовый пакет с запрещенными веществами, был перехвачен в зоне ответственности бригады "Паран".

Контрабандный груз передан полиции Израиля для дальнейшего расследования.

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