ЦАХАЛ: на границе с Египтом перехвачен дрон с грузом наркотиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильскими военнослужащими предотвращена контрабанда наркотиков из Египта.

Дрон, к которому был прикреплен двухкилограммовый пакет с запрещенными веществами, был перехвачен в зоне ответственности бригады "Паран".

Контрабандный груз передан полиции Израиля для дальнейшего расследования.