В Кафр-Манда в результате криминального инцидента ранены три человека, двое в тяжелом состоянии

В больницу РАМБАМ из Кафр-Манда парамедики "Маген Давид Адом" доставили троих мужчин с ранениями различной степени тяжести. Состояние двоих раненых (мужчин примерно 23 и 30 лет) тяжелое, 51-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.