В Кафр-Манда в результате криминального инцидента ранены три человека, двое в тяжелом состоянии
время публикации: 24 февраля 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 00:59
В больницу РАМБАМ из Кафр-Манда парамедики "Маген Давид Адом" доставили троих мужчин с ранениями различной степени тяжести. Состояние двоих раненых (мужчин примерно 23 и 30 лет) тяжелое, 51-летний мужчина в состоянии средней тяжести.
Полиция проводит расследование. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.
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