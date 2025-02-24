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Израиль

В Кафр-Манда в результате криминального инцидента ранены три человека, двое в тяжелом состоянии

Криминал в арабском секторе
время публикации: 24 февраля 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 00:59
В Кафр-Манда в результате криминального инцидента ранены три человека, двое в тяжелом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В больницу РАМБАМ из Кафр-Манда парамедики "Маген Давид Адом" доставили троих мужчин с ранениями различной степени тяжести. Состояние двоих раненых (мужчин примерно 23 и 30 лет) тяжелое, 51-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.

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