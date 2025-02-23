Маленький ребенок из бедуинского поселка доставлен в больницу из-за переохлаждения
время публикации: 23 февраля 2025 г., 23:40 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 23:40
Трехлетний мальчик, житель одного из бедуинских поселков в Негеве, доставлен в больницу "Сорока" в критическом состоянии из-за переохлаждения.
Родители довезли ребенка на своем транспорте до перекрестка Лакия на 358-й трассе, где их ждала машина "скорой помощи".
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" рассказывают, что ребенок находился без сознания, у него не прощупывался пульс и он не дышал.
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