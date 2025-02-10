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Израиль

Либерман в ответ на заявление ХАМАСа: "Ни воды, ни еды, ни топлива, и вернуться на ось Нецарим"

Авигдор Либерман
время публикации: 10 февраля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 21:35
Либерман в ответ на заявление ХАМАСа: "Ни воды, ни еды, ни топлива, и вернуться на ось Нецарим"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии НДИ Авигдор Либерман отреагировал на заявление ХАМАСа о расторжении сделки по освобождению заложников: "Ответ на это должен быть предельно ясным: если заложники не будут освобождены к субботе, ни один грузовик не въедет в сектор Газа, – заявил Либерман. – Ни еды, ни воды, ни электричества, ни топлива. Ничего! Контрольный пункт "Рафах" также должен быть закрыт, а ось Нецарим – вернуться под наш полный контроль".

Напомним, ранее в понедельник, 10 февраля, "Абу Убейда", спикер "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) объявил о приостановке освобождения новых партий израильских заложников. В его заявлении говорится, что руководство ХАМАСа в течение трех последних недель наблюдало и фиксировало нарушения Израилем условий соглашения: задержка с возвращением жителей Газы в северные районы сектора; обстрелы в различных районах сектора; создание препятствий для ввоза всех видов гуманитарной помощи вопреки согласованному механизму. При этом, "Абу Убейда" подчеркнул, что все это время ХАМАС выполнял взятые на себя обязательства.

"В связи с этим передача израильских заложников, которая была запланирована на субботу, 15 февраля, будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока Израиль не выполнит все свои обязательства и не компенсирует ущерб",

Израиль
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