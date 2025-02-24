ХАМАС требует освободить "субботнюю партию" заключенных, отказываясь передать тела заложников

Власти Израиля через посредников передали руководству ХАМАСа предложение, согласно которому более 600 заключенных (в их числе более 50 террористов-убийц) смогут выйти из тюрем, если сегодня из Газы будут возвращены тела четырех погибших заложников.

Однако, как пишет сайт Ynet, ХАМАС отверг это предложение, заявив, что сначала на свободу должны выйти более 600 заключенных, которых власти Израиля должны были отпустить в субботу, 22 февраля, а затем израильтянам будут переданы тела четырех заложников, как было согласовано ранее.